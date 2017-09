Rad in Ringstraße in Pfreimd gefunden

25.09.2017

Die Polizei sucht den Eigentümer eines Jugend-Mountainbikes. Das Rad wurde am Sonntagvormittag in der Ringstraße in Pfreimd gefunden. Allerdings konnte es laut Polizei bisher keiner Diebstahlsanzeige zugeordnet werden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Anwohner das Rad der Marke Cosmos auf einer Wiese gefunden. Er habe es bis zur Abholung vom Bauhof aufbewahrt.Der Eigentümer des auf dem Foto abgebildeten Mountainbikes soll sich mit der Polizei Nabburg (09433/2404-0) oder dem Bauhof der Stadt Pfreimd (09606/8228) in Verbindung setzen.