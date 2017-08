Vermischtes Pfreimd

11.08.2017

Ein 16-jähriger Pfreimder ist am Donnerstagabend bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen.

Der Jugendliche war kurz vor 21 Uhr mit seinem leichten Motorrad auf der Staatsstraße 2657 auf dem Weg von Wernberg-Köblitz zu seinem Elternhaus gewesen. Beim „Wenzl“ lief ihm nach Angaben der Polizei plötzlich ein Reh in seine Maschine. Die prallte daraufhin gegen die Leitplanke.Der 16-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Er verstarb noch an der Unfallstelle.