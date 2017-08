Vermischtes Pfreimd

09.08.2017

"Mona" ist verschwunden. Die dreijährige Ziege wird seit Dienstag aus dem Goißn-Gehege des Bund Naturschutz (BN) in Stein (Stadt Pfreimd) vermisst. "Am Montagnachmittag war sie noch da", sagt Betreuer Luk Rauch auf Anfrage von Oberpfalzmedien, der sich große Sorgen macht.

Rauch sieht fast jeden Tag nach der Herde, die auf den Hängen über dem Pfreimdtal weidet. Er sei am Dienstag, nachdem er bemerkt habe, dass ein Tier fehle, auf der Suche nach "Mona" den gesamten Hang abgelaufen - ohne Erfolg. "Normalerweise reagiert sie auf Pfiff", erzählt er, aber "Mona" kam nicht und auch kein Lebenszeichen von ihr. Ein Loch im Zaun, durch das "Mona" ausgebüxt sein könnte, habe er auch nicht gefunden. Was Rauch irritiert:"Ein einzelnes Tier haut nicht ab. Wenn, dann geht die ganze Herde." Ziegen seien keine Einzelgänger. Sie würden sich nicht von den anderen entfernen. Schon allein ein Tier aus der Gruppe zu holen, um es zum Tierarzt zu bringen sei kein leichtes Unterfangen. Was Rauch noch irritiert: "Vor einigen Tagen muss ein Fremder am Tor gewesen sein. Es war so seltsam verschlossen", sagt er. Jedenfalls war es anders zu als es die BN-Betreuer zumachen.Rauch hat das Fehlen von "Mona" der Polizei in Nabburg gemeldet. Eine offizielle Anzeige sei noch nicht erfolgt, bestätigte die Polizei. Es bestehe noch die Möglichkeit, dass die Ziege trotzdem abgehauen ist. Derweil hat Rauch auf Facebook eine Vermisstenanzeige gepostet. "Mona" trägt ein rotes Halsband, hat auffällig große Euter. Die Ziege ist schokobraun mit schwarzem Rückenkamm und weißen Beinen.Sie gehört zu einer 19-köpfigen Herde der BN-Ortsgruppe Pfreimd. Die Tiere betreiben auf den Silikat-Magerrasen-Hängen in und um Stein Landschaftspflege. Im Herbst werden sie stets mit einem "Goißn-Fest" ins Winterquartier verabschiedet. Wer "Mona" gesehen hat oder findet, setzt sich mit Luk Rauch in Verbindung, Telefon 0160 4182 633, Verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang sind der Polizei in Nabburg, Telefon 09433 /24040, zu melden.