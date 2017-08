Sommer, Sonne, Krautfleisch

Vermischtes Pfreimd

08.08.2017

Die Hobby-Rancher Weihern haben ein Rezept für ihr Brunnenfest: Krautfleisch mit Dotsch. Klingt für den Sommer etwas üppig, ist aber seit Jahren der Renner.

Urlaubsgäste feiern mit

Reißender Absatz

-Weihern. Das Brunnenfest ist inzwischen in der Umgebung bekannt. Zur 26. Auflage zog es viele Gäste auf den Dorfplatz. Bei Temperaturen wie in Italien sorgten die Bäume und die aufgestellten Zelte für etwas Schatten. Nach dem Gottesdienst strömten die Besucher zur "Piazza".Vorsitzender Bernhard Baier mit seinem Team freute sich über die vielen Gäste, darunter auch Aushilfspfarrer Chandy Sain Vadakkan aus Indien, stellvertretender Landrat Arnold Kimmerl, Stadträte, Vereine, Urlaubsgäste aus Berlin und der Vertreter der Jakobsbrauerei, Markus Lernbacher. Stadtrat Franz Heininger, der als Vorsitzender der Pfreimder Siedlergemeinschaft auch eine gute Vereinsfreundschaft mit den Hobby-Ranchern pflegt, oblag es, das von der Brauerei Jakob aus Bodenwöhr spendierte Fass Bier anzuzapfen.Alle Helfer, ob beim Ausschank, am Würstl-Grill oder im Service, arbeiteten Hand in Hand. Schützenmeister Reinhard Reis war für das Portionieren des gekochten Schweinebauchs verantwortlich. Alles klappte wie am Schnürchen. Nur zwei Minuten regnete es. Die Bierzeltgarnituren wurden schnell wieder getrocknet, es konnte weiter gefeiert werden.An der Essensausgabe musste man sich allerdings bei dem großen Andrang etwas gedulden. Obwohl Bernhard Baier und Thomas Blau jedes Jahr etwas mehr einkaufen, gab es am späten Abend nur noch einige Portionen Käse. Die "Dotsch-Frauen" Inge, Evi, Renate und Sonja verarbeiteten noch die letzten Portionen Knödelteig, von dem fast 40 Kilogramm eingekauft worden waren. Zur Verdauung gab es ein Schnapserl und der Weiherner Musikant Johannes Reis unterhielt die Gäste, zog dabei von Tisch zu Tisch und erfüllte alle musikalischen Wünsche.