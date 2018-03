Vermischtes Pfreimd

30.03.2018

0 30.03.2018

Die Stadt ist auf der Suche nach Persönlichkeiten für die Übernahme ehrenamtlicher Funktionen. Nach wie vor sind wichtige Ämter unbesetzt.

-Hohentreswitz. Bei der Frühjahrsversammlung im Gasthaus Maier in Hohentreswitz stellten die Vereine und Organisationen die Weichen für den Veranstaltungskalender. Bürgermeister Richard Tischler dankte den Vereinen für ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Leben der Stadt. Er würdigte das Engagement des OWV, der Tennisabteilung, der Feuerwehr Pfreimd und des Kirwavereins für das in Gemeinschaftsarbeit erfolgte Aufstellen und Schmücken des Christbaumes am Marktplatz. Anerkennung fand auch der Einsatz der Werbegemeinschaft für die Weihnachtsbeleuchtung und den Adventsmarkt. Erfolgreich waren wieder die Faschingsveranstaltungen in der Landgraf-Ulrich-Halle sowie das Faschingstreiben auf dem Marktplatz mit dem Gaudiwurm.Leider sind aber die Ämter des Vereinssprechers und des Jugendbeauftragten vakant. Für die Seniorenarbeit wünscht sich der derzeit amtierende Seniorenbeauftragte Helmut Butz entsprechende Unterstützung. Auch die Leitung der Stadtbücherei möchte Tischler wieder in zuverlässige Hände geben. Neue Vereinsvorsitzende wurden gewählt bei der Feuerwehr Weihern (Thomas Bayer) und beim Geflügelzuchtverein (Johann Kiener). Aufgelöst hat sich der Brieftaubenverein "Reiselust Pfreimd". Tischler lud zur Beteiligung an der Aktion "Saubere Landschaft am 6./7. April ein. Veranstaltungsplakate sollten mindestens zwei Wochen vor dem Termin im Rathaus abgegeben werden, damit sie rechtzeitig ihren Platz an der städtischen Info-Säule finden. Das Stadtoberhaupt bat die Vereine auch um Beteiligung an der Partnerschaftspflege mit Grünsfeld, Primda und Leuchtenberg.Neu eingeführt wurde das Angebot der "Mediation" als zunächst kostenlose Beratung in privaten Streitangelegenheiten. Im Rathaus werden hierzu die nötigen Auskünfte erteilt. Wer über Vereinschroniken und Festschriften verfügt, solle diese dem Stadtarchiv zur Verfügung stellen. Bei der Aktion "Saubere Landschaft" müssen die Abfallsäcke künftig im Bauhof angeliefert werden. Elena Kaspar von der Verwaltungsgemeinschaft gab Erläuterungen zum Werbeauftritt der Vereine in Facebook.Das 37. Pfreimder Bürgerfest steigt am 7. und 8. Juli. Im Jahr 2019 stehen folgende Jubiläen an: 150 Jahre Feuerwehr Pfreimd, 125 Jahre Feuerwehr Pamsendorf; 50 Jahre Wasserwacht und 100 Jahre KSK Weihern/Stein.