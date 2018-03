Vermischtes Pfreimd

Nachdem es am Freitagmittag auf der A 93 bereits in südlicher Richtung zu Unfällen gekommen war (wir berichteten), krachte es gegen 13.25 Uhr ein weiteres Mal: Auf Höhe der Anschlussstelle Pfreimd fuhr ein 45-jähriger Audifahrer auf einen vorausfahrenden VW Golf auf, der seine Geschwindigkeit reduziert hatte, um an der Ausfahrt abzufahren. Der Golf wurde gegen die Leitplanke geschleudert. Der 72-jährige Fahrer aus dem Landkreis Schwandorf erlitt ein Schleudertrauma und Prellungen. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von 26 000 Euro. Bei allen Unfällen unterstützte die Autobahnbereitschaft des THW Nabburg die Polizei bei der Absicherung der Unfallstellen und den Aufräumarbeiten. Bild: exb