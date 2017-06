Viel Geld steckt im Straßenbau

Vermischtes Pfreimd

19.06.2017

"Unsere Stadt ist derzeit eine einzige Baustelle", so Bürgermeister Richard Tischler. Das meiste Geld steckt im neuen Abschnitt des Gewerbegebietes "An der Wernberger Straße". "Nächste Woche ist das hier schon schwarz", zeigt ein Arbeiter auf den Unterbau für die Erschließungsstraße.

Im neuen Gewerbegebiet siedeln sich die Unternehmen EDM Technik und WDT-Stasyzyn an. Inhaber sind der Pfreimder Markus Ries und der Nabburger Stefan Stasyzyn. Auf den beiden insgesamt 10 000 Quadratmeter großen Parzellen in Pfreimd wird derzeit eine Halle gebaut, später sollen ein Geschäftsführerhaus und eine weitere Halle hinzukommen. Parallel dazu hat die Stadt Pfreimd mit der Erschließung begonnen, verlegt Kanal und Wasser, sorgt dafür, dass Glasfaser ins Haus kommt und baut die Erschließungsstraße samt Wendehammer.Neben dieser Maßnahme werden im Stadtgebiet die Straßen Zug um Zug verbessert. Der Stadtrat hat bekanntlich einen Plan aufgestellt, welche Straßen im welchem Jahr in Angriff genommen werden. Im Vorjahr wurde ein Teilstück der von-Federl- Straße ausgebaut, heuer wird der zweite Teil saniert. In Arbeit ist die Brunner-Bey-Straße und zwar der Teil, der ohne Umlagen für die Anlieger saniert werden kann. Das Teilstück, in dem die Anwohner zur Kasse gebeten werden müssen, bleibt noch außen vor. Die Kommune nimmt für Unterhaltungsarbeiten in der Brunner-Bey-Straße 380 000 Euro in die Hand. Ende Juli soll sie fertig sein.Gleich mehrere Baustellen unterhält die Telekom, die im Stadtgebiet den eigenwirtschaftlichen Ausbau betreibt: In Untersteinbach, Am Wall, in der Landgraf-Ulrich- und Landgraf-Johann-Straße, in der Brunner-Bey-Straße, in der Wernberger Straße sowie "Am Prägarten" und in der Freyung. Die Maßnahme Prägarten/Freyung nutzt die Stadt laut Bürgermeister Richard Tischler, um einem Besichtigungstermin mit dem VdK Taten folgen zu lassen. Dabei wurden die Schwachstellen in Sachen Barrierefreiheit aufgezeigt. Da nun ohnehin das Pflaster ausgebaut werden muss, wird es vom St.-Johannis-Stift bis zur Raiffeisenbank durch flach geschliffenes Material ersetzt. Im Oktober will die Telekom mit ihren Maßnahmen fertig sein, berichtet Tischler. Dann ein Blick nach Weihern: Die Erschließung des Baugebiets "Mahdwiesen II" ist in vollem Gange. Noch heuer ist die von-Hahn-Straße im Programm. Nebenbei wurden noch etliche Feld- und Waldwege im Gemeindebereich instand gesetzt.Noch nichts wird es heuer mit der auf 120 000 Euro veranschlagten Gestaltung der Schlachthausgasse in Pfreimd. Das steht im nächsten Jahr auf der Agenda. Da wird auch der Pfreimder Dauerbrenner, die Stützmauer im Kellerweg, in Angriff genommen. Laut Verwaltungsleiter Bernhard Baumer liegt die "Baudurchführungsvereinbarung" der Deutschen Bahn auf dem Tisch.