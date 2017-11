Vermischtes Pfreimd

Der "Blumenhof" von Johann Butz lud am Wochenende zur Adventsausstellung ein. Das Interesse war groß, und die Besucher holten sich Anregungen für eine passende Dekoration in der Advents- und Weihnachtszeit.

Das Team vom "Blumenhof" arbeitet sehr viel mit natürlichem Material. Holz, Sträucher, Reisig, Blech oder Tannenzweige wurden in Gestecke, Schalen, Gebinde oder Gartenstecker integriert. Vom Hausherrn zurecht gesägte Tannenbäume oder Holzsterne standen dekorativ in allen Ecken und Nischen des Innenhofes. Die mit sämtlichen Farben, Kerzen und Lichterketten ausstaffierten Nebengebäude vermittelten eine gewisse Vorfreude auf die Adventszeit. Das traditionelle "Rot" dominierte und strahlte im Einklang von natürlichem Dekorationsmaterial Behaglichkeit aus. "Doch trendig ist, was gefällt und zur Wohnungseinrichtung passt", erklärte die Meisterin im Floristikhandwerk, Katharina Butz. Sich am Ofen oder Lagerfeuer aufwärmen, gehörte an den Ausstellungstagen ebenso dazu wie Bratwürstl und Glühwein. Die "kleinen" Gartenfreunde ließen sich farbenfroh schminken.