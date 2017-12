Vermischtes Pfreimd

12.12.2017

13

0 12.12.201713

Schüsse auf einem Übungsplatz. Sie gelten allerdings nicht einem Feind im militärischen Training, sondern einem Zivilisten. Soldaten dürfen auch schießen, wenn Unbefugte militärische Bereiche betreten. Was nicht geht: Anlegen und einfach losballern.

Gefahr für Leib und Leben

Geregelter Ablauf

Gesetz Das "Unmittelbarer Zwang-Gesetz der Bundeswehr" heißt mit vollem Namen "Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges und die Ausübung besonderer Befugnisse durch Soldaten der Bundeswehr und verbündeter Streitkräfte sowie zivile Wachpersonen (UZwGBw)". Es regelt, wie militärische Einrichtungen bewacht werden und welche Befugnisse Wachsoldaten oder zivile Wachen haben. Das Gesetz erlaubt unter strengen Bedingungen auch den Schusswaffengebrauch gegen Personen.



___







Weitere Informationen:



www.gesetze-im-internet.de/uzwbwg/

Pfreimd/Amberg. Ein 38-Jähriger kurvt am Sonntagnachmittag betrunken mit seinem Auto auf dem Gelände des Standortübungsplatzes der Oberpfalzkaserne in Pfreimd (Kreis Schwandorf) herum. Als Wachsoldaten ihn kontrollieren, flüchtet der Mann. Erst ein Schuss kann den Wagen stoppen. Gegen ihn ermittelt nun die Kripo Amberg wegen diverser Delikte.Vorfälle wie dieser sind eher selten. Der Pressesprecherin des Panzerbataillons 12 "Oberpfalz", Hauptmann Constanze Kumpf, sind jedenfalls keine weiteren Fälle aus der jüngeren Vergangenheit bekannt. "Das ist die Ausnahme", sagt sie. Auch laut dem Landeskommando Bayern, der obersten territorialen Kommandobehörde der Bundeswehr im Freistaat, ist in letzter Zeit nichts Vergleichbares passiert.Dass Soldaten im Extremfall zum Schutz von militärischen Sicherheitsbereichen von einer Waffe Gebrauch machen dürfen, ist gesetzlich geregelt - und zwar im kurz so genannten "Unmittelbarer Zwang-Gesetz der Bundeswehr" (siehe Infokasten). "Jeder Soldat, der einen Wachdienst antritt, steht unter diesem Gesetz", erklärt Kumpf. Das Gesetz definiert auch Militärische Bereiche und Militärische Sicherheitsbereiche. Sicherheitsbereiche sind laut Gesetz Bereiche, deren Betreten verboten ist. Solche Areale sind gekennzeichnet. Der Pfreimder Kommandeur, Oberstleutnant Stefan Reiße, warnt am Dienstag vor Gefahren durch Waffen und Munition. "Um Gefahren an Leib und Leben zu vermeiden, aber auch zur eigenen Sicherheit, wird die Bevölkerung daher dringend gebeten, den Standortübungsplatz nicht zu betreten. Vermeintliche Ruhe ist dabei kein Indiz für Übungsuntätigkeit."Auf die Gefahren weist auch Kumpf besonders hin: "Die weißen Schilder werden nicht zum Spaß aufgestellt." Auch wenn Übungsplätze oftmals vermeintlich frei zugänglich und nicht eingezäunt sind, gelten sie als militärisches Gebiet. Soldaten können dort jederzeit trainieren. Und sie dürfen auch jederzeit kontrollieren. Bei Amberg etwa warnen Schilder Zivilisten sogar explizit davor, den Standortübungsplatz entlang der B 85 für Freizeitaktivitäten zu nutzen.Wollen Wachsoldaten Menschen in Sicherheitsbereichen kontrollieren, wenden sie ein genau festgelegtes Prozedere an. Dies umfasst auch den Fall, dass sich jemand der Kontrolle entziehen will. Dann wird der Wachsoldat versuchen, den Flüchtigen durch "Halt-" oder "Stopp-Rufe" aufzuhalten. Erfolgt keine Reaktion, wird er den Stopp-Ruf mit einer Schießandrohung ergänzen. Zeigt auch das keine Wirkung, kann der Soldat einen Warnschuss abgeben. "Das ist hier mustergültig geschehen", bilanziert Kumpf.Im Pfreimder Fall haben die Soldaten das Auto des 38-Jährigen getroffen. Laut Gesetz dürfen Schusswaffen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen ohne Erfolg waren. Und auch dann dürfen Wachleute nicht gleich auf Personen schießen, sondern müssen erst versuchen, auf Sachen zu schießen, um etwa einen Flüchtigen zum Aufgeben zu bewegen.