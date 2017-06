Wenn der Hausberg ruft

Vermischtes Pfreimd

06.06.2017

Optimale Wetterbedingungen bescherten den Feuerwehren Pfreimd und Iffelsdorf am Pfingstmontag eine rekordverdächtige Bilanz. Beim Eixlbergfest arbeiten die Helfer routiniert Hand in Hand. Das honorieren die Besucher.

(hm) Das traditionsreiche Fest, das seit 1974 im städtischen Veranstaltungskalender seinen festen Platz hat, kann bereits auf eine über 40-jährige Geschichte zurückblicken. Bereits zum Gottesdienst, den Stadtpfarrer Pater Georg Parampilthadathil in der Sankt-Barbara-Kirche zelebrierte, waren zahlreiche Gläubige gekommen. Der geschichtliche Ursprung der Gottesdienstfeier am Pfingstmontag geht auf die Gründung der Sankt-Barbara-Bruderschaft im Jahre 1747 zurück.Nach dem Gottesdienst ließen sich die Eixlbergfreunde aus nah und fern auf dem Festplatz nieder. Zur Mittagszeit fand der Schweinebraten besten Absatz. Aber auch an den Grill- und Brotzeitständen gab es reichlich Gelegenheit, seinen Appetit zu stillen. An der Schänke sorgten die Helfer beider Wehren für den Bier-Nachschub. Auch am Nachmittag folgten viele Festbesucher der Einladung der beiden Wehren und ließen sich mit den selbst gebackenen Kuchen der Feuerwehrfrauen verwöhnen. Für die Kinder war eigens eine Hüpfburg aufgebaut worden.