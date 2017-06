Wo Kinderträume wahr werden

Vermischtes Pfreimd

16.06.2017

Ein Kinderspielplatz von der Stange? Nicht in Pfreimd. Die Stadt nimmt über 100 000 Euro in die Hand, um in der Bahnhofstraße eine Erlebnis-Spiellandschaft zu schaffen. Da ist selbst der Abfallkorb ein Unikat.

Weniger und besser

Platz modellieren

Schon im Bürgermeisterwahlkampf hatten es sich alle Kandidaten auf die Fahne geschrieben: Die Stadt braucht einen Erlebnisspielplatz. Der Stadtrat kam dem Ziel in den letzten Monaten mit einem Spielplatzkonzept näher. Unattraktive und wenig frequentierte Plätze sollten aufgegeben, dafür einige wenige aufgewertet werden. Und einer davon soll das Aushängeschild sein.Man beschloss, von den acht Spielplätzen im Stadtgebiet die Geräte am Hahnenkreuz, im Schlosshof und am Schützenheim abzubauen. Sie stehen jetzt zum Teil auf dem Platz an der Kuglerstraße. Hier gibt es versetzbare Alu-Tore, Kletterkombination, Schaukel, Rutsche, zwei kleine Spieltürme und Balancierstangen. Das Ganze soll jetzt noch etwas bunter werden. Der Platz in den Stadtweiherwiesen bleibt, ebenso die Plätze an der Grünsfelder Straße und der Ottmar-Reger-Straße. Wie hier der weitere Handlungsbedarf aussieht, wird sich zeigen, wenn das Projekt Bahnhofstraße fertig ist.Dem Stadtrat lagen Vorschläge von konventionellen Anbietern vor und von "Krambamboul", dem etwas anderen Spielgeräteausstatter. Er erhielt den Zuschlag. Die Stadträte waren ebenso begeistert wie Bürgermeister Richard Tischler und Franz Pröls von der Bauabteilung, der das Projekt betreut. Tischler und Pröls präsentierten nun die Pläne. Gleich am Eingang gibt es ein Wasserspiel mit Matschbereich, ein Rutschenhäuschen, Wipp-Grashüpfer und -Marienkäfer. Auf der linken Seite werden Slack-Elemente aufgebaut, eine Vogelnestschaukel und eine "Chill-Area" für die Teenies. Im zentralen Bereich dominiert eine große Rutsche mit Kletterturm. Auf der rechten Seite stehen eine Doppelschaukel, ein Karussell, Tische und Bänke zum Picknicken. Im hinteren Teil können die Kinder Fußball spielen oder auf den "Lümmelbänken" zuschauen. Bürgermeister Tischler peilt als Fertigstellungstermin den Oktober an. Das Konzept wurde mit den beiden Familienbeauftragten der Stadt und den Kindergartenleiterinnen entwickelt. Das Holz der Geräte bekommt einen frischen Farbtouch. Verwendet wird unbehandeltes Robinienholz, so wie es - in Deutschland - gewachsen ist. Deshalb ist auch jedes Gerät ein Unikat.Auf dem Gelände wird der bisherige Baumbestand ergänzt. In die Gestaltung des Platzes ist der Bauhof eingebunden, da die verschiedenen Zonen entsprechend modelliert werden. An den Fallschutz ist mit Kiesel, Sand und Hackschnitzel gedacht. Die Geräte kosten 80 000 Euro. Mit den Begleitarbeiten wird sich die Schlussrechnung bei über 100 000 Euro bewegen. In den beiden nächsten Jahren sind dann laut Bürgermeister die Spielmöglichkeiten in den Ortsteilen an der Reihe: Auch sie sollen, wo es sinnvoll ist, aufgewertet werden.