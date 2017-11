Ziegen haben nichts zu meckern

Vermischtes Pfreimd

28.11.2017

28.11.2017

Gäbe es die Ehrenamtlichen nicht, wäre so manches Vorhaben schon von vorne herein zum Scheitern verurteilt. Der Vorsitzende der BN-Ortsgruppe Pfreimd, Arnold Kimmerl, nennt hier besonders Ludwig und Petra Rauch sowie Margit Hohl, die sich das ganze Jahr rund um die Uhr um die Belange "ihrer" Ziegen kümmern.

Zaun erneuern

Ehrgeiziges Ziel

Bei der Jahreshauptversammlung des Bundes Naturschutz gab Kimmerl einen kurzen Rückblick. Schon im Vorfrühling trugen BN-Aktive die Amphibien über die Straßen, damit sie beim Überqueren nicht "unter die Räder" kamen. In Pfreimd geschah dies an der Weiherner Straße durch Dieter Lobinger und Alois Kleierl. In Bierlhof kümmert sich auf der Straße zum Stausee nun schon seit Jahren Robert Schwarz. Die Helfer führen Arten- und Zähllisten. Dabei stellte sich heraus, dass sich im Lauf der Jahre die Fangzahlen immer mehr vermindern. Umso mehr seien die Schutzmaßnahmen nötig, war Arnold Kimmerl überzeugt.Um die Osterzeit war in Stein Ziegennachwuchs zu vermelden. Drei männliche Tiere verstärken seitdem die Herde bei der Beweidung. Leider gab es auch zwei tote Tiere zu beklagen. Die Weidesaison ist mit Umpferchen verbunden. Dabei müssen auf schwer begehbarem Gelände Zauntrassen ausgemäht, Elektrozäune aufgestellt und angeschlossen werden. Das Goißnfest beschloss das Ziegenjahr. Eine Herausforderung für die Pfreimder Ortsgruppe wird die geplante Zaunerneuerung auf der BN-Fläche am westlichen Dorfrand. Da nach 20 Jahren der alte Wildschutzzaun den Ausbruchsversuchen der Ziegen immer weniger standhalte, sei ein Ersatzbau unumgänglich, waren sich die Anwesenden einig.Im kommenden Jahr stehen zusätzliche Biotoppflegearbeiten an. Im Krottenweiher und in Rappenberg geschieht dies im Dreijahres-Rhythmus. Außerdem müssen in Stein jedes Jahr mit Ginster überwucherte Flächen frei gestellt werden, da die Ziegen die leicht giftigen Pflanzen verschmähen, berichtete Arnold Kimmerl. Eine Exkursion führte ins neu eingerichtete Naturschutzgebiet auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Bodenwöhr. Bei der Wasserwoche im Freilandmuseum Neusath erklärte Arnold Kimmerl einigen Schulklassen das Warum und Wie des Amphibienschutzes an Hand eines Modells. Schatzmeister Reinhard Steindl freute sich über eine "gesunde" Kassenlage. Dies sei angesichts der Mammutaufgabe "Zaunerneuerung" auch dringend geboten. Mitglied Dieter Braun regte an, die Partnerschaft mit den Tschechischen Naturschutzfreunden in Tachov neu zu beleben.Dem Engagement von Luk Rauch ist es zu verdanken, dass am 9. Januar Ulrike Staritz in den Vereinsräumen der Landgraf-Ulrich-Halle einen Vortrag über Bhutan anbietet. Die Monarchie Bhutan grenzt an Tibet. Ihr Staatsziel ist das Glück eines jeden Bürgers. Sie hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: bis zum Jahr 2025 will sie die gesamte Landwirtschaft auf ökologischen Landbau umstellen.