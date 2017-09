Zu den Partnern ins Taubertal

Vermischtes Pfreimd

20.09.2017

4

0 20.09.2017

Pfreimd/Grünsfeld. Zum ersten Mal begrüßte der Grünsfelder Bürgermeister Joachim Markert (vorne links) den Chor der Sing- und Musikschule aus der oberpfälzischen Partnerstadt. Die Pfreimder Sänger waren für ein Konzert ins Taubertal gereist. Seit einigen Jahren bietet der Chor in seiner Weinstube zum Bürgerfest süffigen Wein aus Grünsfeld an. Nun war es an der Zeit, selbst in die Partnerstadt zu reisen und dort eine musikalische Visitenkarte abzugeben. Bürgermeister Richard Tischler unterstützte dieses Vorhaben gerne und übernahm die Fahrtkosten. Der Chor unter Leitung von Manuela Rügamer hatte Spaß bei seinem Ausflug. Höhepunkt war der Auftritt im Rienecksaal im Zuge der Grünsfelder Gewerbeschau. Mit einem Streifzug durch die Rock- und Popmusik unterhielt der Pfreimder Chor die Gäste und zeigte sich von der besten Seite. Bild: sus