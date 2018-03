Wirtschaft Pfreimd

25.03.2018

25.03.2018

Die Faszination Maschine lockt die Besucher zur Gewerbeschau im Gewerbegebiet "Am Kalvarienberg". Die Firmen Igl-Landtechnik, Schottenheim-Landtechnik und Igl-Umwelt- und Gebäudetechnik präsentieren die neuesten Trends in Sachen Technik.

Mit Liftkabine

Die aufgereihten Traktoren der Firmen Case und Steyr standen bereits am Eingang Spalier für die vielen Besucher. Auf einer Ausstellungs- und Freifläche von zweieinhalb Hektar und einer großzügigen Ausstellungshalle blieben für das fachkundige Publikum keine Wünsche offen. Igl-Landtechnik ist zum Qualitätsbegriff für Land- und Forstwirte geworden, deren Ruf weit über die Oberpfalz hinaus reicht. Besucher aus ganz Bayern, Österreich und Tschechien waren angereist, um sich über die neueste Technik zu informieren.In diesem Jahr lag das Augenmerk auf den neuen Modellen der Traktorenserie Case Maxxum Multicontroller mit Activ-Drive-8-Getriebe und einer Leistung bis 175 PS. Was sich für den Laien als Fachchinesich anhört, ist für den Fachmann Power, Effizienz und Komfort, komprimiert in einer Maschine.Mächtig stehen die neuen Feldhäcklser der Firma Krone auf einer kleinen Anhöhe. Die Maschine des Jahres erntet zwölf Reihen Mais in einem Schnitt. Damit der Fahrer bei dieser Größe die Übersicht nicht verliert, ist der Häcksler mit einer Liftkabine ausgestattet. Auch hat GPS in der Landtechnik längst Einzug gehalten. Der selbstfahrende Traktor ist keine Utopie mehr.Eine weitere Abteilung befasst sich mit den verschiedenen Techniken der Holzernte. Ganz vollautomatisch vom Stamm bis zum Holzscheit arbeitet der Posch Säge-Spalt Automat. Die Vorführungen waren ständig umlagert. Die effiziente Nutzung dieses so gewonnenen Heizmaterials zeigte die Firma Igl-Umwelt- und Gebäudetechnik in der angrenzenden Ausstellungshalle. Je nach individueller Anforderung wurden Pellets-, Hackgut- oder Stückholz-Heizsysteme vorgeführt. Daneben setzt die Firma KBW auf Biomasseheizung. Fehlen durfte nicht eine Biogasanlage des gleichen Herstellers. Auch der Photovoltaik wurde ein gebührender Platz eingeräumt.Mit weniger großen Maschinen, aber dafür mit viel Technik punktet die Firma Schottenheim-Landtechnik. Die Milcherzeugerbetriebe sind in ihrer Struktur ganz unterschiedlich angelegt. Für jeden Betrieb muss die maßgeschneiderte Lösung gefunden werden. Das Fachzentrum Schottenheim zeigte Komponenten für die Modernisierung, Erweiterung oder den Neubau. Als Partner in der Melk-, Kühl- und Fütterungstechnik stehen viele Systemlösungen bereit. Das seit 2001 in Pfreimd ansässige Unternehmen präsentierte Neu- und Gebrauchtmaschinen, Tanks und Reinigungssysteme.Bei soviel Technik durfte das leibliche Wohl nicht vergessen werden. Dafür gab es in der Festhalle Gelegenheit. Bei einer Brotzeit und einem frischen Getränk wurde die gezeigte Technik diskutiert. Auch die kleinen Gäste kamen auf ihre Kosten mit Bungee-Trampolin, Hüpfburg, Zauberer und Luftballonweitfliegen.