Freizeit Pirk

12.07.2017

Die Kirwaleit tanzen heuer zum ersten Mal den Kirwabaum aus. Weil sie dabei eine gute Figur abgeben wollen, üben sie schon seit Ende Mai. Von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juli, geht es in der Dorfmitte und am Festplatz bei der Schule rund. Am Freitag wird um 16 Uhr der Baum in die Senkrechte gehievt. Danach beginnt im Festzelt am Lehrerparkplatz der Zoiglabend mit den "Allerscheynst'n". Die Kinder können sich am Samstag um 14 Uhr unterhalb der Kirche vergnügen. Um 18 Uhr ist Familiengottesdienst, danach Zeltbetrieb mit der Band "Breznsalzer". Mit einem Kirchweihgottesdienst beginnt der Sonntag. Die Fahnenabordnungen ziehen um 9.15 Uhr in die Kirche ein. Es werden neue Ministranten aufgenommen. Zum Frühschoppen spielt die Pirker Blechmusi auf. Nach dem Mittagessen beginnt um 14 Uhr das Bayerisch-Böhmische Musikantentreffen. Um 18 Uhr folgt der Höhepunkt: das Austanzen des Kirwabaums. Die "Hohlweglauerer" bestreiten den Ausklang. Der Eintritt ist immer frei. Bild: zer