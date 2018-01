Kultur Pirk

23.01.2018

"Die Flucht nach Ägypten - Königlich böhmischer Teil" von Otfried Preußler liegt auf dem Pult im Gewölbesaal Schwab. Schriftsteller Bernhard Setzwein macht zusammen mit Musiker Stefan Huber aus der Lesung eine meditative Aufführung mit süffisanten Zwischentönen.

Setzwein, geboren 1960 in München und derzeit in Cham lebend, ist Autor mehrerer Romane, Theaterstücke und Reisebeschreibungen und verfasst regelmäßig Features für den Bayerischen Rundfunk. Wie die Trilogie "Die grüne Jungfer", "Ein seltsames Land" und "Der neue Ton" spielt auch sein neuestes Werk "Der böhmische Samurai" im bayerisch-böhmisch-österreichischen Grenzland.Das verbindet ihn mit dem 1923 in Reichenberg (Nordböhmen) geborenen Autor Otfried Preußler, der auch Kinderbücher wie "Der Räuber Hotzenplotz", "Die kleine Hexe" oder "Der kleine Wassermann" schrieb. Über seinen Schriftstellerkollegen Jens Wonneberger wurde Setzwein auf Preußlers 1978 erschienene Weihnachtsgeschichte aufmerksam, die er den Zuhörern nahe brachte. Es ist eines von Preußlers Lieblingsbüchern, das er der Familie in der Weihnachtszeit immer wieder vorlas. Und die ist durchaus noch nicht zu Ende, sondern dauert bis Mariä Lichtmess.Der Fluchtweg von Bethlehem aus führt für Preußler ganz selbstverständlich mitten durch das tief verschneite Königreich Böhmen, von wo es nach Ägypten hinüber nicht allzu weit mehr gewesen ist. Gesichtet jedenfalls wurden Josef und seine Familie dort.Unter den Zeugen sind die beiden Großmütter des Chronisten. In den traditionellen mechanischen Tuchmacherkrippen, in denen das Heilige Land einen böhmischen Einschlag annimmt, zeigt sich jenes kleine "Große Welttheater", durch das die Heilige Familie zugleich zieht: mit barocker Fülle und der Freude am Detail der nordböhmischen Alltagswelt und - vor allem in Nebensätzen - hintergründig humorvoll. Es fehlt nicht an Amtspersonen, die sich dienstlich mit dem Fall beschäftigen.Himmel und Hölle spielen kräftig in die Geschichte hinein. Während der Erzengel Gabriel in Gestalt des Esels die Heilige Familie führt, lassen die Höllenfürsten einen Oberteufel in einen Polizeihund einfahren, um das Heil der Welt auf ewig zu vereiteln. Besonders amüsant: der Disput der diabolischen Unterwelt. Darin wird die dort herrschende, auf unsere Welt übertragbare Hierarchie amüsant geschildert.Versunkene böhmische Folklore und die Bürokratie der k. und k. Monarchie werden in den Beschreibungen wieder lebendig. Letztendlich geht alles gut aus - so wie es die Verhältnisse einer Monarchie eben erlauben.Das Buch ist voll mit Zeit- und Lokalkolorit des ausgehenden 19. Jahrhunderts in Böhmen, inspiriert von der naiven, aber herzenswarmen Volksfrömmigkeit und Tradition der damaligen einfachen Menschen. Eigentlich sind es ihre Geschichten, die Preußler in barock-böhmischer Sprache erzählt, ein bunter, mal lustiger, mal tiefsinniger Flickenteppich. Setzwein gelang es mit einer ausdrucksstarken Stimme, den Zeitgeist einer untergegangenen Epoche heraufzubeschwören.Mit teils selbstgebauten Instrumenten wie dem schon in der Antike verwendeten Monochord, der afrikanischen Kalimba und der Udu-Trommel sowie einer karibischen Steeldrum unterstützte ihn Huber aus Hemau musikalisch. In kleinen Lesepausen spielte er passende Weisen auf der Volkszither oder der Wiener Harmonika. Bedauerlicherweise vor keinem vollen Haus war das kulturelle, literarisch-musikalische Kleinod über die Bühne gegangen. Es hätte besseren Zuspruch verdient gehabt.