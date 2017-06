Kultur Pirk

19.06.2017

"WIBAND - the WITRON Band Project" - das sind zwölf Mitarbeiter der WITRON-Gruppe aus Parkstein, die es nach Feierabend und auf Firmenfeiern so richtig krachen lassen. Die Musiker verzichten auf ihre Gage, freuen sich aber über Spenden für die Benefizaktion "WITRON hilft", die unter anderen die Kinderkrebshilfe, Kinderheime und viele weitere soziale Einrichtungen in der Region unterstützt. Bisher waren die musikalischen Kollegen zumeist nur auf betriebsinternen Feiern zu hören - inzwischen sind aber auch immer öfter auf den Bühnen der Region zu Hause. Zum Repertoire gehören unter anderem Hits von den Beatles, Elvis Presley, den Rolling-Stones, Queen, Steppenwolf, Status Quo, CCR und von Deep Purple. Am Freitag, 7. Juli, spielt die "WIBAND" um 20.30 Uhr in Pirk im Brauereihof. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region.