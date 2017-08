Politik Pirk

22.08.2017

29

0 22.08.201729

Fast vier Stunden dauert die Gemeinderatssitzung. Grund für den Marathon sind Anregungen, Einwendungen, Stellungnahmen und Anregungen im Vorfeld der Constantia-Erweiterung.

Terrasse verkleinern und Schuppen versetzen Keine Einwände hatte der Gemeinderat gegen den Tekturplan von Josef und Martina Völkl für den Bau eines Einfamilienhauses. Hier hatte die Baukontrolle des Landratsamtes Abweichungen gegenüber der Baugenehmigung festgestellt. Deshalb müssen Aufschüttungen zurückgenommen und die Terrasse verkleinert werden. Außerdem muss ein Holzschuppen wegen Überschreitung der Grenzbebauung zurückversetzt werden, informierte Bürgermeister Michael Bauer vor der Entscheidung des Gemeinderates. (bey)

Die kamen von Trägern öffentlicher Belange und Privatpersonen zur Änderung des Flächennutzungsplanes und zur Aufstellung des Bebauungsplanes. Dabei geht es um die das Gewerbegebiet "Pirkmühle" sowie die Ausweisung des neuen Sportparks im Süden des Ortes. Alle Beschlüsse zu dem, was Landschaftsarchitekt Gottfried Blank aus Pfreimd an eingegangenen Bedenken und Hinweisen vortrug, erfolgten einstimmig.Die im Mai noch offenen Fragen zu möglichen Lärmbelästigungen seien durch das Schallschutzgutachten geklärt, berichtete Blank. Behoben seien auch Probleme wegen der Bebauung im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet. Hier seien jetzt genügend Retentionsräume vorhanden. Das sei Voraussetzung zur Zustimmung des Wasserwirtschaftsamtes Weiden.Die Anregung der Höheren Landesplanungsbehörde, das Unternehmen auf das Areal südlich der Kreisstraße NEW 9 auszudehnen, fand keinerlei Verständnis. Im Gegenteil: Die Gemeinde beurteilt den Standort als an den Ort angebunden. Einziger Vorteil der Variante wäre die Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes eines hundertjährigen Hochwassers. Als Nachteile überwiegen aber die Entfernung zum Betrieb, die notwendige Überquerung der Kreisstraße. Das sei nur auf öffentlichen Wegen möglich und schließe einen internen Werksverkehr aus. Auch Constantia Hueck hält diese Alternative für nicht realisierbar.Auf klare Ablehnung im Gemeinderat stießen die Forderungen von Landwirtschaftsamt und Bauernverband. Sie wollten zu den Äckern östlich von Pirkmühle neue Wege. Die bestehenden Zufahrten reichen aus, eine noch bestehende Beschränkung auf 7,5 Tonnen, könne aufgehoben werden. Bereits jetzt sei zu einigen Feldern die Fahrt durch die Richard-Hülsmann-Allee nicht möglich.Problematisch wird es für den Linienbus. Wenn die Richard-Hülsmann-Allee teilweise keine öffentliche Straße mehr sei, könne der ÖPNV nach Ansicht des Landratsamtes dort nicht mehr verkehren. Hintergrund sind dort dann andere Fahrzeuge, die nur für den Werksverkehr zugelassen sind. Die Gemeinde wird deshalb eine neue Linienführung prüfen.Im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung des Industriegebiets Richard-Hülsmann-Allee decken sich die behördlichen Stellungnahmen mit denen des Flächennutzungsplanes. Deshalb folgten die Beschlüsse des Gemeinderats analog dazu.Die Höhere Landesplanungsbehörde bei der Regierung der Oberpfalz nennt den neuen Standort des Sportparks "an den Siedlungsbereich deutlich besser angebunden". Sie regte aber gleichzeitig an, bei der Gestaltung der Sportanlagen möglichst flächensparend zu planen.Im Gegensatz zu dieser Behörde sieht das Landratsamt keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem neuen Sportgelände und dem Ort. Es erkennt eine negative Entwicklung, weil sich der Ort ohne vorhandene Anbindung nach außen ausdehne. Beim Gemeinderat stieß dies auf Unverständnis.