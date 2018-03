Politik Pirk

Gute Einnahmen aus den Steuerbeteiligungen und der Gewerbesteuer schaffen eine finanziell stabile Basis für die Gemeinde. Die muss die Erweiterung des Kindergartens und die Neuerrichtung des Sportparks stemmen. Sondertilgungen von Darlehen erweitern den finanziellen Spielraum der Gemeinde. Dennoch ist sparsame Wirtschaftsführung weiter notwendig. Zu dieser Beurteilung kam Kämmerer Sven Lederer bei der Vorstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2018 in der Gemeinderatssitzung. Für die Bürger der Gemeinde war der einzige Tagesordnungspunkt offenbar nicht besonders interessant. Nur ein Zuhörer verfolgte die Aussprache.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit 5 226 589 Euro ab und ist gegenüber dem Vorjahr um 572 126 Euro höher. Das ist vor allem dem Anstieg bei den Einnahmen durch Steuern zu verdanken. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer hat Kämmerer Sven Lederer einen Betrag von 1 700 000 Euro angesetzt. Der gemeindliche Anteil an der Einkommensteuer ergibt 1 015 000 Euro und übertrifft somit das Rechnungsergebnis 2017 mit 966 154 Euro. Beim Aufkommen aus der Gewerbesteuer sind der Gemeinde in diesem Jahr bereits 240 000 Euro gutgeschrieben worden, die auch als Ansatz im Haushaltsplan stehen. Bei den Schlüsselzuweisungen des Freistaats geht die Gemeinde aufgrund ihrer finanziellen Lage leer aus. Die größten Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind die Umlagen an den Abwasserzweckverband Pirk-Schirmitz mit 128 714 Euro und an die Verwaltungsgemeinschaft Schirmitz mit 259 529 Euro. Die Kreisumlage beträgt nach jetzigem Stand 1 064 342 Euro. Der Vermögenshaushalt schließt mit 4 002 858 Euro ab. Die größten Einzelausgaben betreffen die Erweiterung des Kindergartens mit 500 000 Euro, wobei hier Zuschüsse vom Land und der Diözese eingehen, sowie die Neuerrichtung des Sportparks Pirk mit einem Haushaltsansatz von 1 150 000 Euro. Die Schulden werden zum Ende des Haushaltsjahrs 2018 953 000 Euro betragen. Dies bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 516,66 Euro. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.Die Zuführung aus dem Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt errechnet sich mit 1 204 112 Euro und liegt damit weit höher als die voraussichtliche Darlehenstilgung mit 79 828 Euro. Im April soll der Haushaltsplan beschlossen werden.