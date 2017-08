Sport Pirk

Maximilian Zeus hatte sich viel vorgenommen für die Berglauf-Weltmeisterschaft im italienischen Premana am Comer See. Am Ende reicht es für einen Platz unter den "Top 50", zufrieden ist der Deutsche Berglauf-Meister damit aber nicht.

Nach den vielen sehr guten Rennen in den letzten Wochen, musste sich Maximilian Zeus dieses Mal mit Platz 46 zufrieden geben. Nach dem Start im Zentrum von Premana konnte sich der Student aus Pirk gut im vorderen Drittel des 105-köpfigen Starterfelds einsortieren. Als die Strecke im weiteren Verlauf außerhalb des Ortes auf schmalen Bergwegen zunehmend steiler wurde, arbeitete sich Zeus Stück für Stück nach vorne. Kurz vor dem höchsten Punkt der Strecke wartete mit einem kurzen, extrem steilen Anstieg, genannt "Die Mauer", eine echte Herausforderung auf die Athleten. Diese wurden jedoch von den vielen Zuschauern regelrecht nach oben geschrien. Im folgenden Downhill-Abschnitt, der auf steinigen Bergpfaden und teilweise sogar über Wiesen senkrecht nach unten Richtung Premana führte, konnte sich Zeus gut behaupten und seine Position verteidigen.Zu Beginn von Runde zwei wurde er jedoch von Sebastian Hallmann überholt, der am Ende mit Platz 21 bester deutscher Läufer wurde. Auch wenn sich Zeus in der ersten Runde zurückgehalten hatte, bereiteten ihm die hohen Temperaturen leichte Probleme. Bergauf versuchte er weiterhin seine Stärken auszuspielen und war dabei kaum langsamer unterwegs als in der ersten Runde. Im finalen Downhill in Richtung Premana musste er mit Seitenstechen kämpfen und verlor dadurch einige Plätze. Nach 1:03:04 Stunden überquerte er auf Platz 46 die Ziellinie und erreichte zusammen mit Sebastian Hallmann und Stefan Knopf in der Teamwertung Rang zwölf."Leider konnte ich heute nicht mein volles Potenzial abrufen. Das ist sehr schade, da es Läufer, die ich in den letzten Wochen oft hinter mir gelassen hatte, in die Top 20 geschafft haben", meinte Zeus nach dem Rennen. Überlegener Sieger wurde der 18-jährige Victor Kiplagat aus Uganda in unglaublichen 52:31 Minuten.