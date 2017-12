Sport Pirk

Farb- und Vereinswechsel bei Maximilian Zeus: Der Läufer aus Pirk (Kreis Neustadt/WN) geht ab dem neuen Jahr für die LG Telis Finanz Regensburg an den Start. "Das ist keine Entscheidung gegen meinen bisherigen Verein DJK Weiden, sondern eine für meine Zukunft", erklärt der 22-Jährige, der am 31. Dezember letztmals beim Amberger Silvesterlauf im roten Trikot der DJK starten wird. Danach trägt er das blaue der Regensburger.

Die LG Telis gilt als einer der besten Vereine in der deutschen Leichtathletik-Szene. "Die Trainingsgruppe hier ist sehr stark", sagt Zeus, der sich dadurch auch nochmals einen Leistungsschub erhofft. Der junge Pirker studiert zwar weiterhin in Bayreuth BWL, wird aber immer wieder mit den Regensburgern trainieren, natürlich mit den Telis-Athleten in Trainingslager fahren und für den Klub starten. Seine Teamkollegen werden künftig Philipp Pflieger oder auch Florian Orth sein. Pflieger war 2016 Olympiateilnehmer und ist einer des besten Marathonläufer Deutschlands, Orth ist deutscher Meister im Crosslauf. Auch Anja Scherl, ebenfalls 2016 in Rio dabei und aus Ursensollen (Kreis Amberg-Sulzbach) stammend, startet für die Regensburger. Zudem gehört Corinna Harrer, EM-Fünfte über 1500 Meter 2012, zum Team. "Das sind alles schon Namen", sagt Zeus.Der 22-Jährige war in all den Jahren aber auch selbst sehr erfolgreich: Überraschend wurde Zeus Mitte des Jahres Deutscher Berglauf-Meister am Arber. An Berglauf-Welt - und Europameisterschaften hat er schon teilgenommen. Auf den Sieg bei den Nofi-Läufen der letzten Jahre hatte er ein Dauer-Abo. In Amberg beim Silvesterlauf ist er Titelverteidiger.Seinem Stammverein hat er viel zu verdanken. Im Jahr 2007 begann er bei der DJK Weiden mit dem Training. Der im vergangenen Jahr verstorbene Trainer Dieter Bauer nahm das Lauftalent damals unter seine Fittiche. "Dieter hat mein Talent entdeckt", ist er seinem Förderer dankbar. Bei der DJK fühlte er sich immer zu Hause, jetzt wolle er aber den nächsten Schritt in seiner immer noch jungen Karriere machen.Neben dem Berglauf wird Zeus künftig sein Augenmerk auf die 5000 oder 10 000 Meter legen. Sein Debüt bei den Regensburgern wird er in einem Hallen-Rennen über 3000 Meter geben. "Ich weiß, aber noch nicht wo, das loten wir derzeit aus." Sicher ist nur, dass er dann nicht in rot, sondern in blau starten wird.