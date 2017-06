Sport Pirk

28.06.2017

Ein letztes Mal traf sich der FC-Bayern-Fanclub "Gute Freunde" zur Jahreshauptversammlung im Sportheim der SpVgg. Dafür setzt er in anderer Hinsicht auf Kontinuität.

(zer) Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder ihre Führung. An der Spitze steht weiter Sandro Spickenreuther, Stellvertreter bleibt Ulrich Rückerl. Um die Kasse kümmert sich Herbert Völkl. Geschäftsführer und Protokollchef ist Michael Busl. Hannelore Hartwich ist Jugendbeauftragte, Sportwart Michael Strehl.Dazu kommt eine Reihe von Stellvertretern: als Schatzmeisterin Lisa Hausner, als Geschäftsführer Siegfried Gebhardt, als Jugendbeauftragter Andreas Scheidler, als Sportwartin Manuela Scheidler. Die Beisitzer heißen Michael Roll, Alfred Lingl und Florian Scharnagl. Die Kasse prüfen Peter Hartwich und Thomas Hofmann. Wolfgang Trost und Heidi Müller wurden für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt.Spickenreuther erwähnte fünf Busfahrten und eine Zugtour zu Heimspielen nach München. Die Drei-Tages.Fahrt nach Südtirol kam gut an. Der Mitgliederstand stieg von 196 auf 213. Weil im Vorjahr ein Benefizspiel gegen eine Mixed-Gruppe des SOS-Kinderdorfs Immenreuth ein Erfolg war, spendeten die Fans erneut 250 Euro an die Einrichtung. Leiter Holger Hassel freute sich über den Scheck. Am 15. Juli ist wieder ein Match gegen das Kinderdorf geplant.Herbert Völkl sprach von einem geordneten Kassenstand. Auch für die kommende Saison habe die Vorstandschaft wieder fünf Busfahrten nach München vorgesehen. Zu welchen Spielen ist aber noch offen, sagte Spickenreuther. SpVgg-Vorsitzender Josef Schiesl erläuterte die Situation rund um den Spielplatz und das Sportheim. Zudem wollen sich die "Guten Freunde" an der Dorfmeisterschaft in Rothenstadt beteiligen.