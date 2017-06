Sport Pirk

Maximilian Zeus erstürmt den Gipfel des Großen Arbers. Und wie! Der 21-Jährige überquert bei den deutschen Berglauf-Meisterschaften als Erster die Ziellinie. Es ist der größte Erfolg seiner bisherigen Laufkarriere.

Pirk/Bayerisch-Eisenstein. Am Samstag um kurz vor 11 Uhr warteten die Zuschauer am Gipfel des Großen Arbers auf den ersten Läufer der deutschen Berglauf-Meisterschaft. Viele waren überrascht, als nach nicht einmal 58 Minuten Maximilian Zeus von der DJK Weiden als Führender auf die kurze Zielgerade einbog. Natürlich war der junge Oberpfälzer nach seinem starken Weltcupauftakt im italienischen Arco vor zwei Wochen in den erweiterten Favoritenkreis aufgerückt, dennoch hatten die meisten Experten nicht unbedingt auf seinen Sieg getippt. "Das ist ein Traum", jubelte Zeus. "Irgendwie ist das nicht real."Aufgrund der Regenfälle in der Nacht wurde die Strecke im oberen Teil auf einen Forstweg umgeleitet und von 12,5 auf 13,8 Kilometer verlängert. Für den 21-jährigen sicher kein Vorteil, da viele seiner Mitstreiter aufgrund der höheren Anzahl von Trainingsjahren eine bessere Grundlage für längere Strecken besitzen dürften.Bereits im ersten flachen Abschnitt der Strecke setzte sich Zeus in der Spitzengruppe fest und übernahm immer wieder etwas Führungsarbeit. Als er nach sechs Kilometern zusammen mit Benedikt Hofmann und Marcel Krieghoff den Arbersee passierte, deutete sich bereits ein Dreikampf um den Sieg an. Krieghoff attackierte kurz nach dem Arbersee, aber er konnte sich nicht alleine an die Spitze setzen. Stattdessen konterte Zeus, indem er seine technischen Fähigkeiten im anspruchsvollen Gelände ausspielte und sich an die Spitze setzte.Danach folgte ein etwa vier Kilometer langer Abschnitt auf einem Forstweg mit geringer Steigung. Es gelang Hofmann drei Kilometer vor dem Ziel, wieder auf Zeus aufzuschließen. Beide wechselten sich in der Führungsarbeit ab, um Marcel Krieghoff auf Abstand zu halten. Es deutete sich ein spannender Zweikampf im steilen Schlussanstieg an. Seite an Seite liefen sie die Stufen in Richtung Ziel nach oben, ehe der Pirker mit einem kurzen Antritt eine kleine Lücke reißen konnte. Auf den letzten 300 Metern baute er diesen Vorsprung noch auf 14 Sekunden aus und überquerte überglücklich nach 57:56 Minuten die Ziellinie als neuer Deutscher Meister im Berglauf."Heute musste ich sehr hart für den Sieg kämpfen, aber es hat sich definitiv gelohnt. Den Sieg widme ich meinem verstorbenen Trainer Dieter Bauer, der mit seiner jahrelangen Unterstützung sicher einen großen Anteil an diesem Erfolg hat", erklärte Zeus im Ziel. Mit dieser Leistung qualifizierte er sich auch für die Berglauf-Europameisterschaft in Slowenien Anfang Juli.Auch die weiteren Läufer der DJK Weiden durften sich über starke Leistungen freuen. Rudolf Schenk verpasste nach sehr guten 1:14:12 Stunden nur knapp das Siegerpodest in der Altersklasse M55. Dr. Martin Hofmann spürte die Nachwirkungen einer Erkältung, konnte sich aber dennoch den 15. Platz in der M55 erkämpfen.