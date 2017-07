Sport Pirk

Maximilian Zeus läuft zur Höchstform auf. Bei der Berglauf-EM schafft der junge Mann aus Pirk den Sprung unter die Top 15.

Pirk/Kamnik. Eines steht jetzt schon fest: Die Saison 2017 wird die bislang erfolgreichste in der noch jungen Laufkarriere von Maximilian Zeus (DJK Weiden). Vier Wochen nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft auf dem Arber legte der 21-Jährige jetzt nach. Der junge Oberpfälzer schaffte bei der Berglauf-EM im slowenischen Kamnik den Sprung in die europäische Spitze und verbuchte mit Platz 15 seine bisher beste internationale Platzierung.Am Samstag um 11.15 Uhr schickte der Starter knapp 70 Athleten auf die 12 Kilometer lange und mit 1300 Höhenmetern fordernde Strecke. Pünktlich zum Start zeigte sich die Sonne und die zunehmende Hitze erschwerte den Athleten den Weg nach oben. Auf den relativ flachen ersten 1500 Metern hielt sich Zeus zurück, um Kräfte für die zweite Hälfte des Rennens zu sparen. Besonders die türkischen Läufer legten ein enormes Anfangstempo vor, das sie im weiteren Verlauf nicht halten konnten.Zeus überholte im weiteren Verlauf der ersten Rennhälfte einige Läufer und arbeitete sich kontinuierlich nach vorne. Am Beginn eines zwei Kilometer langen Steilhangs lag er im Bereich der Top 20. Hier galt es bis zu 28 Prozent Durchschnittssteigung zu überwinden, wobei Zeus aufgrund der hohen Belastung leichte Schmerzen im unteren Rücken spürte. Dennoch behauptete er sich gut und konnte sich im kurzen Bergabstück wieder etwas erholen. Im folgenden technisch anspruchsvollen Teil der Strecke passierte er zwei weitere Läufer und versuchte, auch auf den letzten beiden, relativ flachen Kilometern weitere Athleten anzugreifen. Dabei konnte er 700 Meter vor dem Ziel den mehrmaligen Europameister Ahmet Arslan überholen und seine Platzierung im 300 Meter langen Schlussanstieg verteidigen. Er erreichte nach starken 1:07:12 Stunden als 15. die Ziellinie und war dabei mit Abstand bester deutscher Läufer."Mit meiner Leistung und Platzierung bin ich mehr als zufrieden. Es freut mich auch, dass ich meine Leistung von der deutschen Meisterschaft noch einmal bestätigen konnte", äußerte sich Maximilian Zeus im Ziel. Es siegte Xavier Chevrier aus Italien (1:02:51). In der Teamwertung erreichte das deutsche Team Platz sieben. Der Höhepunkt des Tages für die Berglaufnationalmannschaft war jedoch der Europameistertitel für Lisa Oed (SSC Hanau-Rodenbach) in der weiblichen U20-Kategorie.