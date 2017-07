Sport Pirk

02.07.2017

Das war denkbar knapp. Mit zwei Sekunden Vorsprung gewann Lokalmatador Gerd Biebl mit einem Schnitt von 46,37 km/h als Gesamtsieger das 6. Pirker Zeitfahren vor der Zeitfahrspezialistin und Bayerischen Meisterin Adelheid Schütz vom VC Corona Weiden. Wäre sie nicht bei der engen Wende mit dem Rad umgekippt, hätte es anders ausgesehen. Denn aus den Pedalen klinken, aufstehen, wieder aufsteigen und einklinken sowie dann anfahren, da waren gut zehn Sekunden weg.

Mit 43 Startern sei die Resonanz gut gewesen, stellte Alexander Radlbeck vom VC Concordia fest. Nach einigen Jahren Pause und mit Beendigung der Straßenbaumaßnahme zwischen Pirk und Luhe konnte das Zeitfahren wieder unter der Regie von Verena Sprinz durchgeführt werden. Gestartet wurde in Pirk am Friedhof. Die Strecke führte über Pischldorf nach Luhe, wo gewendet und zurückgefahren wurde. Eine Runde betrug 9,3 Kilometer. Die U14 wendete bereits bei der Abzweigung Au, was eine Streckenlänge von 5 Kilometer bedeutete. Die Jugend fuhr eine Runde und die Erwachsenen spulten zwei Runden ab. Die Startklassen waren geteilt in Rennrad und Zeitfahrrad. Was etwas zu schaffen machte, war der Seitenwind von Westen. Kurzfristig hatte man auch ein Sprintrennen mit den Skirollern über zwei Runden eingebaut.Die Ergebnisse:5 KilometerU14 männlich: 1. Benjamin Schindler, Goast Waldsassen, 8:11 (Schnitt 36,67 km/h); 2. Elias Forner, VCC Pirk, 11:53 (25,25), 3. Nikolas Kalis, VCC Pirk, 12:03 (24,91). U14 weiblich: 1. Alena Stöckl, VCC Pirk, 10:14 (29,30); 2. Lisa-Marie Kalis, VCC Pirk, 11:39 (25,74).9,3 KilometerJugend 14 - 16 Jahre: 1. Tobias Stahl, VCC Pirk, 14:36 (38,07); 2. Andreas Stahl, VCC Pirk, 15:22 (36,31); 3. Julian Kalis, VCC Pirk,16:40 (33,47).Senioren Ü60: 1. Dieter Wagner, VCC Pirk, 14:15 (39,15); 2. Gerhard Rozanowske, RSC Marktretwitz, 14:44 (37,87); 3. Willi Wild, Concordia Wernberg, 15:02 (37,10); 4. Rudi Biebl, VCC Pirk, 16:11 (34,50)Rennrad 18,6 KilometerHerren: 1. Rainer Völkl, VC Corona Weiden, 26:22 (42,31), 2. Wolfgang Stöckl, VCC Pirk, 27:27 (40,64); 3. Stefan Franke, VCC Pirk, 27:42 (40,29); 4. Daniel Rausch, ohne Verein, 27:51 (40,08); 5. Max Helgert, TB Weiden, 28:37 (39,01)Damen: 1. Kerstin Brunner, VCC Pirk, 31:28 (35,50), 2. Maike Osterbrink, VCC Pirk, 32:25 (34,43).Zeitfahrrad 18,6 KilometerHerren: 1. Gerhard Biebl, VCC Pirk, 24:36 (45,37); 2. Christian Wolf, VC Corona Weiden, 25:02 (44,58); 3. Rudi Böhm, ohne Verein, 25:31 (43,74); 4. Wolfgang Band, VCC Pirk, 25:34 (43,66); 5. Thomas Hölzl, Concordia Wernberg, 25:39 (43,52)Damen: 1. Adelheid Schütz, VC Corona Weiden 24:38 (45,30); 2. Claudia Weiß VCC Pirk 32:25 (34,43).Rollski 18,6 Kilometer1. Ralph Zimmermann 35:51 (31,13); 2. Georg Bräu 35:51 (31,13); 3. Franz Wolf 37:08 (30,06).