19.12.2017

Seit gut acht Jahren wirkt der in Nigeria geborene Geistliche in Griesbach. Zuvor war er acht Jahre in Pirk. Von dort war eine größere Delegation mit Bürgermeister Michael Bauer an der Spitze gekommen, um zu gratulieren.Zum Abschluss des Gottesdienstes verwies der meist lachende Geistliche darauf, dass er dieses Jahr zwei Jubiläen feiern durfte: das 30-jährige Priesterjubiläum und jetzt den 60. Geburtstag. Als er vor dreißig Jahren in Nigeria zum Priester geweiht wurde, habe er Griesbach, das höchstgelegene Pfarrdorf in der Oberpfalz, noch nicht gekannt. Dennoch bereue er keine Sekunde seines 30 Jahre währenden Priesterwirkens, auch wenn er jetzt am Ende der Welt sei. "Nein. Ich bin froh, hier zu sein. Passt scho", korrigierte er seine Aussage schnell.Leider habe weder seine Mutter, noch jemand anderes von der Familie kommen können. "Die hätte sehr gefroren", sagte er lächelnd. In Nigeria habe es 30 Grad und hier in Griesbach liege Schnee. Mit dem Lied "Großer Gott" und einem Geburtstagsständchen endete der Festgottesdienst.Im Pfarrheim bereiteten ihm die Gäste mit dem Lied "Hoch soll er leben" einen triumphalen Empfang. Mit einem Fächer, den er von einem Häuptling aus Nigeria erhalten hatte, zog er in den Saal ein. Er dirgierte den "Böhmischen Traum", gespielt von der Großkonreuther Blasmusik.Ifemeje habe sich hervorragend eingelebt, lobte Mährings Bürgermeister Josef Schmidkonz . Die Zusammenarbeit könne nicht besser sein. "Er geht auf die Leute zu." Pirks Gemeindeoberhaupt Bauer erinnerte daran, dass Ifemeje in seiner Pirker Zeit frischen Wind in die Pfarrei hineingebracht habe. Bauer lobte den Geistlichen für seine erfrischende Art und seine Fröhlichkeit, die die Menschen anstecke. Statt Geschenken bat Ifemeje um Spenden für die Fertigstellung des Pfarrheims in seiner nigerianischen Heimat.