Vermischtes Pirk

20.07.2017

20.07.2017

Die Vereine und Verbände haben das Ferienprogramm in Absprache mit der Gemeinde zusammengestellt. Wo etwas los ist, zeigen die Flyer, die in der Schule, im Kindergarten, beim Metzger und Bäcker aufliegen.

Start ist am Dienstag, 1. August, um 14.30 Uhr mit einer Fahrradtour zum Koppelberg in Luhe samt Kirchenführung. Am 5. August geht es mit einer Bootsfahrt auf der Waldnaab ab Schirmitz weiter. Die Feuerwehr bittet Interessenten, um 15 Uhr zum Gerätehaus zu kommen. Anmeldung in der Raiffeisenbank.Die SpVgg veranstaltet am 11. August um 14.30 Uhr eine Kinderrallye auf dem Sportplatz. Am Dienstag, 22. August, organisieren die Freien Wählern um 14.30 Uhr eine Kinder-Olympiade auf dem Allwettersportplatz für Kinder ab vier Jahren. Anmeldung ist nicht notwendig. Am 26. August bittet die Blaskapelle um 15 Uhr zum Neunerln in den Probenraum.Basteln ist angesagt, wenn die CSU zum Thema "Gestalte deine Futterhilfe für Vögel" einlädt. Beginn ist um 14 Uhr. Die Teilnahme kostet 2 Euro.Kinder und Jugendliche können mit den Erwachsenen am Volksradfahren am 3. September teilnehmen. Die Teilnehmer starten zwischen 9 und 11 Uhr zur 20-Kilometer-Tour. Die Verpflegungsstelle ist in Oberwildenau, Start an der Volksschule, bei Kindern unter 14 Jahren muss ein Erziehungsberechtigter mitkommen. Über 14-Jährige zahlen 4 Euro.Ein "Nagelbild mit Fäden" basteln die Kinder in der Bücherei. Ein kleiner Hammer ist mitzubringen, Beginn ist um 14.30 Uhr, Ende um 17 Uhr. Anmeldung in der Raiffeisenbank oder der Bücherei. Die Gebühr beträgt 2 Euro. Den Abschluss am 8. September macht der Obst- und Gartenbauverein mit einem Besuch der Baumschule Punzmann in Menzlhof. Anmeldung in der Raiffeisenbank, Treffpunkt am Dorfplatz.