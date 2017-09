Vermischtes Pirk

21.09.2017

"Fitness bringt Licht nach Nepal" lautete auch diesmal das Motto des Pirker Kreisels. Die Benefiz-Sportveranstaltung fand zum 15. Mal statt - mit zwei Bestmarken. 222 Teilnehmer bedeuteten ebenso einen Rekord wie die 16 933 zurückgelegten Kilometer. Die Sponsoren belohnten die Leistung mit einer 3125-Euro-Spende, die der Hilfsorganisation "Africa Luz" zugutekommt.

Nicht nur Radfahrer wagten sich auf den 29,5 Kilometer langen Rundkurs von Unterköblitz über Grünau, Oberwildenau, Sperlhammer, Rothenstadt, Pirk, Luhe-Wildenau und zurück nach Wernberg. Peter Fischer, Christian Hartmann, Georg Koller und Wolfgang Kredler gingen die Strecke zu Fuß, Uwe Voigt legte sie zweimal auf Inline-Skates zurück. Die größte Ausdauer bewiesen bei den Männern Thomas Kick (295 Kilometer), Hans-Peter Heldmann und Jürgen Scheffmann (beide 236 Kilometer. Maria Scheffmann, die weibliche Teilnehmerin, trug 236 Kilometer zum Gesamtergebnis bei.Außergewöhnlich waren auch die Leistungen der ältesten Starter, der 80-jährige Herbert Herrmann schaffte 88,5 Kilometer, die gleichaltrige Ida Knietsch-Hammer 29,5 Kilometer. Als Jüngste bewältigte die neunjährige Vanessa Hasler 59 Kilometer. Der Kreisel-Gründer Josef Böller übergab den Spendenscheck im Namen der jetzigen Chef-Organisatorin Bärbel Birner an Professor Dieter Dausch, den Vorsitzenden von "Africa Luz Deutschland". Die Spende fließt in Hilfsprojekte von "Africa Luz" in Nepal.