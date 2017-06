Vermischtes Pirk

05.06.2017

Einen Großeinsatz meisterten die umliegenden Feuerwehren am frühen Pfingstmontagmorgen bei einem Brand im Brennholzzentrum Gmeiner in Hochdorf. Weithin war die dicke Rauchsäule schon von Leuchtenberg aus zu sehen, die sich gespenstisch über Hochdorf den Weg in den Himmel bahnte. Nach ersten Schätzungen der Polizeibeamten aus Vohenstrauß dürfte sich der Schaden auf mehr als 50 000 Euro belaufen.

Kohlehaufen auseinandergeräumt

171 Feuerwehrleute im Einsatz

Um 3.30 Uhr ging über den Polizeinotruf der Brand einer großen Brennholz-Lagerstätte im Ortsteil ein. Beim Eintreffen der ersten Hilfskräfte loderte das Feuer aus einem riesigen Kohlenhaufen, der unmittelbar vor einer etwa 25 mal 20 Meter großen Scheune aufgeschüttet war, in der weiteres Brennstoffmaterial lagerte. Bereits um 23.30 Uhr soll eine Anwohnerin ersten Kohlenbrandgeruch in der klaren Nachtluft wahrgenommen haben. Allerdings habe sie sich nichts weiter gedacht. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte weitaus Schlimmeres verhindert werden.Mit einem Radlader vom Technischen Hilfswerk Schwandorf räumten die Hilfskräfte den glimmenden und stark rauchenden mehrere Kubikmeter großen Kohlenhaufen schnell auseinander, um durch die Glutnester ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Vorsorglich wurde die gesamte Halle mit Wasser eingenässt, damit das Feuer und der Funkenflug keine Chance hatte.Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen, bauten die Feuerwehrleute eine zirka ein Kilometer lange Schlauchleitung vom Löschwasserteich von Enzenrieth aus auf. Nur mit schwerem Atemschutz war es möglich, durch die starke Rauchentwicklung vorzudringen. Die Lagerstätte, in der hauptsächlich Briketts und Pellets auf Paletten lagerten, wurde lediglich am östlichen Giebel in Mitleidenschaft gezogen.171 Feuerwehrkräfte aus Engleshof, Michldorf, Pirk, Bechtsrieth, Schirmitz, Weiden, Leuchtenberg, Irchenrieth, Rothenstadt, Oberwildenau, Oberköblitz sowie die zwei Einheiten der Technischen Hilfswerke aus Weiden und Schwandorf, der Katastrophenschutz und die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UGÖEL) kamen zum Einsatz. Außerdem war vorsorglich das BRK vor Ort. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.Die Kameraden aus Weiden waren mit der Drehleiter eingesetzt. Kreisbrandrat Richard Meier war ebenfalls an den Brandherd geeilt. Nachdem der Brand schnell unter Kontrolle gebracht wurde, bildete auch die auf dem Dach befindliche Photovoltaikanlage kein Problem. Der Kriminaldauerdienst übernahm sofort die Ermittlungen, da die Brandursache bisher nicht geklärt ist.