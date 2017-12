Die letzten Aktionen am alten Sportgelände der SpVgg

15.12.2017

Die Uhr tickt, der Abriss-Termin für das Sportheim steht fest: Am 8. Januar soll es verschwinden - vorausgesetzt das Wetter spielt mit. "Am 20. November begann die Firma Aumer mit dem Abriss des Geländes", erinnert sich Josef Schiesl, Vorsitzender des SpVgg Pirk. Bis zum Ende des Jahres stehen Sportheim und Kabinentrakt noch.

Die Fußballer wollen hier am Samstag, 16. Dezember, ab 18 Uhr noch Weihnachten, einige Geburtstage und eine Silvesterparty feiern. Wie es bis zur Fertigstellung des neuen Sportgeländes am südlichen Ortsrand bei den Fußballern weitergeht? "Für die laufende Saison trainieren und spielen fast alle unsere Mannschaften beim VfB Rothenstadt", informiert der Vorsitzende. Die Senioren der ersten und zweiten Mannschaft hingegen können in Irchenrieth trainieren. Während die "Zweite" zusammen mit Irchenrieth eine Spielgemeinschaft bildet, läuft die "Erste" bis Saisonende nur noch auswärts auf.