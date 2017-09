Vermischtes Pirk

04.09.2017

192

0 04.09.2017192

Die Polizei hat den starken Verdacht, dass dieser Dieb wusste, wo er zugreifen musste. Bei der Pirker Zoigltour griff sich der Unbekannte ein Rennrad mit Ausrüstung im Wert von 14 000 Euro.

Das Sportgerät der Marke Pinarello verschwand am Sonntag zwischen 14 und 14.30 Uhr. Der 40 Jahre alte Besitzer hatte es im Zielbereich abgestellt, während er Verpflegung holte. Mit dem roten Rennrad verschwanden unter anderem ein Hut, eine Kapuze und ein Tachometer. Da der Dieb keine Spuren hinterließ, ist die Polizei um so mehr auf Zeugenbeobachtungen angewiesen. Hinweise an die Polizeiinspektion Vohenstrauß unter Telefon 09651/92010.