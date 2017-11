Vermischtes Pirk

27.11.2017

"Wenne näår hie wààr", ist einer der vielen Oberpfälzer Mundartausdrücke bei der Autorenlesung der Kultur-Freunde. Übersetzt heißt das "Wäre ich doch hingegangen", und das werden sich manche am nächsten Tag gedacht haben, denn die Veranstaltung im vollen Gewölbekeller erweist sich als großer Erfolg.

(exb) Kreisheimatpflegerin Leonore Böhm aus Grafenwöhr erzählte am Freitagabend in ihrer Laudatio zum Buch "Graudschaisså, Schroågoschn und Boumåzzlais" des gebürtigen Pirkers Ferdinand Schönberger kleine Anekdoten zur Erklärung einiger darin enthaltener Dialektwörter: zum Beispiel zum Ortsnamen "Dschiedschårlbooch", zum "Hanigglzaou", zur "Äårdepflsubbm" und zum "Winddåfensddå", das in der kalten Jahreszeit mit Eisblumen verziert war und sich beim Kochen mit Dampf beschlug, in den man mit den Fingern schreiben konnte.In seiner Buchvorstellung, bei der er immer wieder die Zustimmung und Lacher der Gäste auf seiner Seite hatte, gab Schönberger ein Plädoyer für die Mundart ab. "A wengerl geschert und grodaa" treffe diese meist den Nagel auf den Kopf. Wort- und Satzbeispiele zeigten, dass Dialekt - der "angenehme Blues in der Sprache" - kurz und prägnant, poetisch und bildmalerisch, blumig und melodisch sein kann. Mundart sprechen heiße, so der Dichter Harald Grill, in der Sprache barfuß gehen. Wenn man erkenne, so hat die Großmutter gesprochen, stelle sich neben der Erinnerung auch ein Heimatgefühl ein, das angesichts der Globalisierung und Vernetzung mit wachsender Unüberschaubarkeit und Orientierungslosigkeit wichtiger denn je sei.Im zweiten Teil befasste sich der Autor mit der Herkunft bestimmter Dialektwörter aus dem Alt- und Mittelhochdeutschen, dem Lateinischen, Jenischen, Böhmischen, Italienischen und besonders dem Französischen. Nach Jahrzehnten der Verachtung komme der Mundart wieder hoher Stellenwert zu, auch in der Bildung: Dialekt mache schlau. Mundart sprechen und Schriftsprache lernen bedeute so viel wie zweisprachig aufwachsen, fördere die Denkfähigkeit durch ein ständiges Hin- und Herwechseln zwischen zwei Sprachebenen und erleichtere so das Erlernen von Fremdsprachen.Um die Oberpfälzer Mundart im Raum Pirk gut verstehen und lauttreu nachsprechen zu können, gab Schönberger Beispiele zur Schreibung und Aussprache dreier verschiedener "a-Laute" und der für das oberpfälzische typischen Zwie- und Trilauten. Er stellte einige seiner im dritten Teil des Buches aufgeführten Exkurse in speziellere Mundartbereiche vor: das Kartenspiel "Watten" als bayerisches Pokern und hinterfotzige Pantomime, Pirker und Engleshofer Dorflitaneien als wichtige, durchaus derbe Quellen über Hausnamen sowie Lagewörter, "wohin der Pirker so fährt": oiche, undde, àffe, äine, àsse und iewe. Den Abschluss bildeten Gedichte und Kurztexte im Dialekt.Die einzelnen Leseabschnitte wurden von gekonnt vorgetragenen bairischen Weisen der Klarinettistin Daniela Ermer und des Akkordeonisten Hubert Trottmann umrahmt.