Geistliche Abendmusik zum Abschluss des Kirchenjahres in der Auferstehungskirche Pirk

30.11.2017

"Kathrein stellt den Tanz ein", heißt es. In der Auferstehungskirche beendet die "Geistliche Abendmusik" das Kirchenjahr. Eine Stunde der Besinnung beginnt.

Zu der Veranstaltung, bei der es um das Innehalten ging, luden Chor, Orchester und Solisten ein. Karl Prell begrüßte die rund 100 Besucher. Prell organisierte mit Kerstin Kiener den Abend. Mit "Prelude aus Te Deum" von Marc Antoine Charpentier eröffneten die Streicher des Orchesters Pfreimd, begleitet von Kiener auf der Klarinette, unter der Leitung von Winfried Siller den stimmungsvollen Abend.Harmonisch folgte der von Kerstin Kiener dirigierte Kirchenchor mit dem Lied von Heinrich Schütz "Wohl denen die da wandeln".Kontrast dazu boten das Solistenpaar Tobias (Orgel) und Gabriele Rupprecht (Querflöte) mit dem Marsch aus dem Notenbuch von Leopold Mozart für seinen Sohn zum 7. Namenstag. In einer kurzen Vorstellung ging Prell mit Gedanken zum Kathreinsonntag auf das Leben der heiligen Katharina ein, die als "Die Reine" bezeichnet wird.Der Kirchenchor sowie das Orchester, in dem Prell mitspielte und auch die beiden Rupprechts als Solisten mitwirkten, schafften eine Atmosphäre des "Innehaltens" unter den Besuchern. Da fügte sich auch das Gedicht von Dietrich Bonhoeffer "Von guten Mächten" ein, das Prell vortrug. Pfarrer Jason Thomas betonte dabei, dass der Christkönigssonntag dazu einlade, ein Reich Gottes in der Welt aufzubauen. Zugleich solle der Tag übermitteln, dass alle Hoffnungen und Erwartungen zu Christus führen.Langanhaltender Applaus belohnte die Interpreten für ihr musikalisches Talent. Der Eintritt war frei, Spenden werden für die Sanierung der Pirker Kirchenorgel benutzt.