Vermischtes Pirk

12.01.2018

12.01.2018

Mit der traditionellen Hymne eröffnet Vorsitzender Andreas Albrecht die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr. Besonders freut er sich über die Gründung einer speziellen neuen Sparte.

In seinem Bericht erwähnte Albrecht, dass auch heuer traditionell am Vorabend des Dreikönigtages eine Gedenkmesse abgehalten wurde. Das vergangene Jahr war geprägt von der Gründung der "Pirkis". Albrecht erinnerte an den Feuerwehrtag und die Kirchweih in Engleshof.Christian Wirth unterstrich die monatlichen Treffen der 55 Jugendlichen, die sich immer mehr in den Verein einbinden, sich gesellig und spielerisch treffen und auch feuerwehrspezifisch ausgebildet werden. Kassier Christian Wirth ist den Zielen des vergangenen Jahres ein Stück näher gekommen, personell gut aufgestellt zu sein und eine gute materielle Ausstattung zu haben. Er bezifferte den Mitgliederstand auf 504, davon 55 Aktive und 57 im Kinder- und Jugendalter. Die Kassenprüfer Josef Fichtner und Heiko Jägler bescheinigten übersichtliche Buchführung, die Entlastung erfolgte einstimmig.Kommandant Markus Specht informierte über die geleisteten Einsätze, Hilfeleistungen und Sicherheitswachen. Zahlreiche Mitglieder beteiligten sich an Lehrgängen zum Maschinisten, Gruppenführer und Atemschutzgeräteträger. "Die MTA-Ausbildung ist abgeschlossen, ein Funklehrgang abgehalten." Eine Gruppe hat erfolgreich die Leistungsprüfung abgelegt, eine zweite geplante Gruppe sei allerdings nicht zustande gekommen."Die Pirker Wehr hat die Handyalarmierung eingeführt und das Verwaltungsprogramm FireManager angeschafft", sagte Specht. Zudem wertete er es als erfreulich, dass die Firma Constantia eine Halle am ehemaligen Sportplatzgelände errichten wird. "Für diese Halle wird die Feuerwehr Pirk zuständig sein." Specht gab außerdem bekannt, dass er bei den Neuwahlen im kommenden Jahr aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten wird.Bürgermeister Michael Bauer lobte das Engagement der Wehr. "Die ständige Einsatzbereitschaft ist gewährleistet." Grüße aus dem Landkreis überbrachte Kreisbrandmeister Martin List, der sich über die Gründung der Kinderwehr freute. Zugleich ist er zweiter Kommandant der örtlichen Wehr - auch er will im kommenden Jahr den Posten abgeben. List appellierte an alle Aktiven, einen Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger zu absolvieren. Christian Lehner, stellvertretender Kommandant der Wehr Constantia Hueck-Folien, dankte für die gute Zusammenarbeit. Ehrenvorsitzender Georg Stahl berichtete, dass die Feuerwehrarbeit hervorragend geführt und durch neue Impulse am Leben gehalten wird. "Mittlerweile ist die Feuerwehr der größte Verein in der Gemeinde, was unsere Arbeit bestätigt."Für 70 Jahre bei der Feuerwehr wurde Josef Götz ausgezeichnet. 60 Jahre sind dabei: Georg Stahl, Georg Lindner, Michael Hummer, Johann Lindner und Johann Beierl. Josef Meier erhielt eine Urkunde für 50 Jahre , Josef Meissner für 25 Jahre .