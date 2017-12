Vermischtes Pirk

08.12.2017

Einen mit Kerzen bestückten, leuchtenden Christbaum hatten die Pirker am Dorfplatz schon seit Jahren. Doch zum ersten Mal entzündeten Mädchen mit einem Buzzer die Kerzen auf dem neuen Platz.

Zahlreiche Menschen tummelten sich am 1. Adventsonntag zur Abendzeit auf dem Platz, der in verschiedenen Farben leuchtete. Das Vereinskartell beschloss in einer seiner letzten Sitzung, eine feierliche Adventeröffnung mit dem Thema: "Pirk leuchtet" zu initiieren. Eine Premiere - denn auch Vereine und Verbände beteiligten sich an dieser Veranstaltung.Vor den Baum zogen die Kindergartenkinder, stellten sich mit ihren Laternen auf und erhellten den Platz. Dazu sangen sie. Die "Pirker Blechbloudan" spielte "Es wird scho glei dumpa". Bürgermeister Michael Bauer freute sich, dass so viele Bürger kamen und zeigten, dass der Platz in der Mitte des Ortes angenommen wird. Zweiter Vorsitzender des Vereinskartells, Markus Bayerl, hatte einen Buzzer aufgestellt und gab das Kommando für die Schülerinnen der Josef-Faltenbacher-Schule, die den Baum unter viel Applaus entzündeten. Im hellen Schein sang der Männergesangsverein unter der Leitung von Joseph Frischholz zwei Weihnachtslieder. Pfarrer Jaison Thomas erinnerte, dass viele Menschen in diesen Wochen die Zeit anders gestalten möchten."Adventlicher leben als die restliche Zeit des Jahres." Die Band "GloryUs" hatte sich wegen des Schneefalls unter ein Zelt zurückgezogen. Acht Musiker ließen das "Mistletoe and Wine" (Mistelzweig und Wein) hören, ein bekanntes englisches Weihnachtslied. Der Song wurde von Jeremy Paul, Leslie Stewart und Keith Strachan geschrieben.Nach den Gedichten der Schüler der Mittelschule unterhielt die Musik- und Gesangsgruppe in einem zweiten Set. Dorle Praller trug eine weihnachtliche Geschichte vor. Gemeinsam sangen alle "Leise rieselt der Schnee". Damit hatten die Bürger recht - es schneite. An den Buden unterhielten sich die Besucher, genossen Glühwein und Punsch. Der Reinerlös kommt der Orgelsanierung in der Auferstehungskirche zu Gute.