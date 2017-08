Vermischtes Pirk

01.08.2017

01.08.2017

Die Pirker Blaskapelle feiert in diesem Jahr 45-jähriges Bestehen. Von Altersbeschwerden ist bei der Blechmusi noch keine Spur zu merken. Ganz im Gegenteil. Der Verein hat so viele junge Musiker wie zu Beginn seiner Karriere 1972. Ein Grund dafür liegt wohl auch in der intensiven Ausbildung und Jugendarbeit sowie Nachwuchswerbung von Vorstand und Mitgliedern.

Geburtstags-Open-Air Das 45-jährige Bestehen feiert die Pirker Blechmusi am Samstag, 4. August, mit einem Open Air am Gallersdörfer-Hof in Hochdorf. Der Eintritt ist frei. Für Parkplätze, Essen und Getränke ist gesorgt. Als Höhepunkt des Abends wird der "Original Pirker Blechmusi Kastenanhänger" versteigert. Der Erlös kommt der Jugendarbeit des Vereins zugute.

Besonders stolz ist die Kapelle auf ihre Klarinettengruppe. Die acht Mädchen im Alter zwischen acht und elf Jahren werden seit eineinhalb Jahren von Daniela Ermer unterrichtet. Da das Spiel mit den echten Klarinetten am Anfang zu schwer für die jungen Musikschüler waren, hat die Blechmusi Kunststoffklarinetten angeschafft. Mittlerweile sind alle Schüler auf die richtige Klarinetten umgestiegen. Durch zahlreiche Spenden ist es dem Verein möglich, allen Auszubildenden das Instrument zu stellen und die Ausbildung somit auf hohem Niveau zu halten. Zwei der acht Klarinetten wurden mit einer Spende der Nordoberpfälzer Musikfreunde finanziert.Auch den ersten Auftritt auf ihren neuen Instrumenten haben Klarinettenschüler bereits absolviert. Am Kirwawochenende durften sie in Pirk den Gottesdienst gestalten.Freuen würde sich der Verein dennoch über Auszubildende im Blechblasbereich. "An Trompeten-, Tenorhorn und Tuba-Schülern mangelt es derzeit. Derzeit bilden wir nur Jakob Gallersdörfer am Tenorhorn aus", erklärt musikalischer Leiter Daniel Zimmerer. Im November werden deshalb drei aktive Musiker an einer einwöchigen Weiterbildung zum Ausbilder für Blechblasinstrumente an der Bayerischen Musikakademie für Blasinstrumente teilnehmen. Damit will die Blechmusi auch in diesem Bereich das Ausbildungsniveau hochhalten.