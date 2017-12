Vermischtes Pirk

04.12.2017

Wie eine Glocke liegt Weihnachtsflair rund um die Brettl-Hütte. Darunter vermischen sich Düfte von Glühwein und Punsch, Crêpes, Flammkuchen und Bratwürsten.

Der Pirker Brettl Weihnachtsmarkt war ein Erlebnis für Klein und Groß. "Ja, wir haben den Weihnachtsmarkt ausgeweitet", berichtet Stephan Schieder. Das Interesse der Anbieter sei groß gewesen. Schon bei Beginn um 16 Uhr war der Platz zwischen den Buden gefüllt. Die Chorkids und die Flötengruppe von Kerstin Kiener spielten "In einem kleinen Iglu, da sitzt ein Eskimo". Später erklangen von der Pirker Blechmusi Weihnachtslieder. Der Schwerpunkt beim Angebot der Buden lag auf Regionalität statt bei Kitsch und Krempel. So verkaufte Polotti aus Luhe viel Handgefertigtes wie Schneemänner aus Stoff sowie Gestricktes und Gehäckeltes von Maria Hönig und Heike Eckstein. Bei der Faltenbacher-Schule und dem Heilpädagogischen Zentrum Irchenrieth gab es schöne Geschenke. In der Brettlhüttn beteiligten sich die Kinder am Weihnachtsbasteln. Dazu gab es Leckereien ohne Ende bis hin zu Schokofrüchten und Brettl-Spieß, ein Schaschlik aus 19 Kilo Fleisch, je einem Kilo Zwiebeln und Paprika über glühenden Holzkohlen. Die 100 Portionen waren in einer Stunde weg. "Da sollten sich die Weidener einmal Inspirationen holen", sagte ein Besucher. Gegen 22 Uhr war auch der Glühwein ausgetrunken. Von 800 Besuchern sprach Brettlchef Thomas Fritsch. "Denn wir haben 800 Essen verkauft."