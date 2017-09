Vermischtes Pirk

Ein 33-Jähriger fuhr am Samstagabend in Engleshof (Gemeinde Pirk) zu schnell und war betrunken. Er prallte gegen eine Steinmauer am Ortseingang und verletzte sich schwer.

Am 17.09.2017, gegen 23:40 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße der NEW 30 im Ortsbreich von Engleshof der Gemeinde Pirk ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde.Auf der Fahrt von Hochdorf Richtung Engleshof prallte der Audi A 3 am Samstag gegen 23.40 Uhr gegen eine Steinmauer am Ortseingang von Engleshof. Laut Polizeibericht war er dabei mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Der 33-jährige Fahrer aus Luhe-Wildenau verletzte sich dabei schwer, das BRK brachte ihn ins Klinikum Weiden."Der junge Fahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluß", schreibt Stefan Rappl von der Polizeiinspektion Vohenstrauß in seinem Bericht. Die örtliche Feuerwehr reinigte die Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Audi A 3 werde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden an der Hausmauer ist, müsse sich erst noch zeigen.