Vermischtes Pirk

14.09.2017

Der Obst- und Gartenbauverein lud im Ferienprogramm Mädchen und Buben in die Baumschule Punzmann in Menzlhof ein. Inhaber Rainer Punzmann hieß die 22 jungen Gäste willkommen. Ein Mitarbeiter führte die Pirker durch die Abteilungen der Baumschule. Dass nicht nur in Japan, sondern auch in der Oberpfalz Bonsais gezogen werden, wussten die Kinder nicht. Beeindruckt waren sie vom Fuhrpark mit den Spezialgeräten, die sie zum Teil ausprobierten. Ein besonderer Spaß war das Eintopfen von kleinen Fichtenbäumen, die die Kinder als Geschenk mit nach Hause nehmen durften. Nach der Arbeit gab es eine kräftige Brotzeit im Gewächshaus. Bild: exb