Wirtschaft Pirk

24.07.2017

24.07.2017

Constantia Flexibles trennt sich von seiner mit 1,15 Milliarden Euro bewerteten Label-Sparte. Neuer Eigner wird - vorbehaltlich der Zustimmung der behördlichen Genehmigung - der amerikanische Etikettenriese Multi-Color. Er ist breiter aufgestellt, als es die Constantia-Label Division mit einem Umsatz von 605 Millionen Euro im vergangenen Jahr war. Zu den mehr als 7000 Mitarbeitern weltweit, die bei Constantia nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA verbleiben, gehören auch die etwa 800 bei Hueck in Pirk (Landkreis Neustadt/WN). Sie beeinflusse das nicht, sagte Constantia-Sprecher Daniel Smith. Der Etikettenbereich des Oberpfälzer Constantia-Ablegers wurde vor acht Jahren verlagert. Die verbliebenen Sparten Food und Pharma, die auch in Pirk angesiedelt seien, bezeichnete CEO Alexander Baumgartner als Kerngeschäft der Constantia Flexibles. "Wenn Sie so wollen, ist es ein kleiner Schritt zurück, um viele weitere nach vorne zu machen", zitierte ihn APA. "Neue Drucktechnologien stehen vor der Tür, da wollen wir vorne mitmischen." Baumgartner strebe "global eine führende Rolle" des Unternehmens an. Goldman Sachs fungierte bei der Transaktion als führender Finanzberater für Constantia Flexibles.