Wirtschaft Pirk

24.07.2017

Constantia verkauft seine Label-Sparte an den weltweit größten Etikettenhersteller Multi-Color. Die Verträge sind unterschrieben, im vierten Quartal erwarten die Beteiligten die Genehmigung der Kartellbehörden.

Auf Constantia Hueck in Pirkmühle hat der Verkauf direkt keine Auswirkungen. "Es beeinflusst Axel Glade und sein Team gar nicht", bestätigte am Montag Firmensprecher Daniel Smith. Bereits 2009 hatte Constantia die Label-Sparte aus der Oberpfalz größtenteils innerhalb der Gruppe an "Haendler und Natermann" im niedersächsischen Hann. Münden verlagert.In Pirkmühle gehe es derzeit darum, die Millioneneinkäufe an neuen Maschinen unter anderem für Druck und Folienherstellung (wir berichteten) in Betrieb zu nehmen. "Der Fokus liegt darauf, die angekündigten Investitionen voll in die Produktion zu integrieren und die Kunden mit hochwertigen Produkten zu beliefern." Durch den Verkauf der Sparte wolle sich Constantia Flexibles ganz aufs ursprüngliche Kerngeschäft, der Herstellung von Verpackungen für Lebensmittel, Pharmaprodukte und Tiernahrung, konzentrieren. Das sind auch die Bereiche, in denen Hueck gestärkt wird für Kunden wie den Süßigkeitenhersteller Storck oder die Knabberexperten von Intersnack. Es gehe darum, im Kerngeschäft auch global zu wachsen und für neue Investitionen bereit zu sein, kündigte Firmenchef Alexander Baumgartner an. (Angemerkt und Seite 15)

Von Verkauf profitieren

Von Uwe IblDurchatmen, Aufatmen oder sich freuen. Alles ist denkbar für den Constantia Standort Pirkmühle, nachdem die Mutter die Label-Sparte verkauft hat. Die Constantia-Chefs in Wien und die französische Wendelgruppe als Eigner haben sich bisher fast mütterlich um die Tochter in der Oberpfalz gekümmert, sie für die Leistung der engagierten Mannschaft belohnt und zu neuen Erfolgen angespornt. Es wäre schön, wenn dieser Kurs auch mit den Millionen aus dem Verkauf beibehalten wird. Hueck wird sicherlich ertragreich die von Constantia-Chef Alexander Baumgartner angesprochenen weiteren Schritte mit zukunftsweisenden Technologien nach vorne mitlaufen.uwe.ibl@oberpfalzmedien.de