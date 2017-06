Wirtschaft Pirk

19.06.2017

Für Wirtschaftshistoriker dürfte die Constantia Hueck Folien ein Musterbeispiel darstellen: Wie sich ein Familienbetrieb zum modernen, erfolgreich am Markt agierenden Konzernunternehmen entwickelt.

800 Mitarbeiter in Pirk

Neues Logistikzentrum

Bei der Produktion flexibler Verpackungen ist Constantia Flexibles europaweit Nummer zwei und weltweit Nummer vier. Axel Glade, Vorsitzender der Geschäftsführung, Constantia Hueck Folien

Pirk/Weiden. Für Wirtschaftsjunioren-Kreissprecher Florian Schläger war es ein "historisches Ereignis", dass seine Organisation erstmals zusammen mit dem Wirtschaftsclub Nordoberpfalz gemeinsam einen Betrieb besucht. Vier Veranstaltungen dieser Art pro Jahr sollen laut Wirtschaftsclub-Präsident Gerhard Ludwig künftig im Kalender stehen.Die Auftaktveranstaltung für diese neue Partnerschaft führte zur Constantia Hueck Folien GmbH & Co. KG in Pirkmühle bei Weiden. Axel Glade, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Constantia, stellte das Investitions- und Produktionsprogramm sowie die Organisationsstrukturen des Unternehmens vor. Seit gut zehn Jahren gehört der ehemalige Familienbetrieb Hueck Folien zum Weltkonzern Constantia Flexibles mit insgesamt 56 Standorten in 234 Ländern. Glade: "Bei der Produktion flexibler Verpackungen ist Constantia Flexibles europaweit Nummer zwei und weltweit Nummer vier".Aktuell sieht der Konzern neben dem starken europäischen Markt eine vielversprechende Wachstumschance außerhalb von Europa. Ausführlich erläuterte der Unternehmenschef dann die Situation am Standort Pirk mit 800 Mitarbeitern, davon 100 in Servicegesellschaften der Unternehmensgruppe.Produziert werden in Pirk Verpackungen "zu einem Drittel für die Pharmaindustrie und zu zwei Drittel für die Lebensmittelindustrie". Glade zeigte Bilder von Produkten, für die in Pirk Folien und Verpackungen hergestellt werden. Tagtäglich begegnet ihnen der Verbraucher beim Einkauf im Supermarkt oder in der Apotheke. Darunter sind bei Lebensmitteln zum Beispiel Verschlüsse von Joghurtbehältern, Verpackungen bekannter Schokoriegel, Waffeln oder Bonbontüten. Blisterfolien oder vollständige Blister für Medikamente, Tütchen für Medikamenten-Sticks oder auch Deckelfolien für Kontaktlinsenbehälter sind Beispiele aus dem Pharmabereich.Zur Frage nach einem Vergleich der heutigen Unternehmenssituation mit früheren Zeiten des im Volksmund nur "Pirkmühle" bezeichneten Betriebs, antwortete Glade: "Die Kundschaft ist immer mehr global geworden und die Geschäfte sehr schnelllebig." Große Vorteile hätte es deshalb, zu einem global aufgestellten Weltkonzern zu gehören. Mit den drei Unternehmens-Standbeinen Ernährung, Pharma und Etiketten könne flexibel auf Marktveränderungen reagiert werden.Mit zahlreichen Investitionsbeispielen belegte Glade die Unterstützung des Standorts durch den Mutterkonzern. Dazu zählen eine modernste Lackier- und Tiefdruckanlage, die Lackfertigung und Kunststofffolien-Herstellung im eigenen Haus sowie die Errichtung des Kompetenzzentrums für Kunststoff-basierte Verpackungen."Insgesamt wollen wir den Standort in Richtung Kunststoff weiterentwickeln", sagte Glade. Als jüngstes Projekt kündigte er die Errichtung eines Logistikzentrums auf dem bisherigen Sportgelände in unmittelbarer Unternehmensnähe an. In Bezug auf die fast einhundertjährige Unternehmensvergangenheit meinte Glade: "Ich denke, dass wir auch noch ein Stück Familienkultur erhalten haben." Es bleibe die Tradition, dass sich das Unternehmen besonders in der Ausbildung engagiert. Jedes Jahr werden etwa 25 neue Auszubildende eingestellt. Mit einer Führung durch die Produktionsräume klang der Informationsbesuch aus.