Freizeit Pleystein

04.08.2017

Vereine gratulieren Ludwig Gillitzer

Pleystein. (bey) Am Donnerstag feierte Ludwig Gillitzer 90. Geburtstag. Der Jubilar wurde auf der Bartlmühle geboren und wuchs dort mit zehn Geschwistern auf, besuchte in Pleystein die Volksschule und lernte anschließend in der Firma Carl Beaury Elektriker. 1949 machte er sich selbstständig.1958 heiratete er Margarete Weitensteiner . Gillitzer wohnt im sogenannten "Hofner-Anwesen" im Ortseingang, das er einst in eine Urlauberpension ausgebaut hatte. Ein schwerer Einschnitt in seinem Leben war 2008 der Tod von Ehefrau Margarete.Bereits am Mittwochabend waren Vereine zum Gratulieren angerückt. Den Anfang machte der Männergesangverein Pleystein unter Leitung von Alexander Völkl mit einem Ständchen. Vorsitzender Karl Herrmann hob die Zugehörigkeit Gillitzers zum Männergesangverein seit 67 Jahren hervor.Weitere Gratulanten waren Abordnungen des Militärvereins Pleystein, der Feuerwehr Pleystein, der Siedlergemeinschaft, des Fotoclubs und des TSV. Bürgermeister Rainer Rewitzer überbrachte die Glückwünsche im Namen der Stadt.