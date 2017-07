Freizeit Pleystein

Das Kinderferienprogramm der Stadt und der Vereine bietet wieder Spaß und Abwechslung. Los geht es bereits am Freitag, 28. Juli.

Dann treten die Ortsverbände von CSU, Frauen-Union und Junge Union um 14 Uhr mit einem Spielenachmittag auf den Plan. Treff ist am Zimmerplatz. Weitere Infos unter Telefon 09654/1362.Weiter geht es von Mittwoch, 2. August, mit einem Ausflug des Kulturkreises nach Leipzig zum "Primarkt" für Kinder ab zwölf Jahren. Abfahrt ist um 6.30 Uhr am Marktplatz. Kosten: 17.50 Euro. Am Donnerstag, 3. August, geht es wieder mit dem Kulturkreis nach Pilsen in den Zoo. Abfahrt ist um 8.30 Uhr am Marktplatz. Die Buskosten betragen einschließlich Zoo-Eintritt für Kinder 13,50 Euro und für Erwachsene 15 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon 09654/913157 möglich.Von Mittwoch bis Freitag, 2. bis 4. August, veranstaltet die TSV-Abteilung Fußball auf dem Sportplatz wieder die BFV-Ferienfußballschule. Weitere Infos unter Telefon 09654/1381. Am Montag, 7. August, von 13 bis 17 Uhr lädt der Fischereiverein Vohenstrauß zur Aktion "Fische und Gewässer" ein. Treff ist am Sperlweiher bei Gröbenstädt. Anmeldungen unter Telefon 0172/8931005.Am Mittwoch, 9. August, von 14 bis 16.30 Uhr bietet die Sparkasse eine Schatzsuche im Terrassenbad an. Bei Regen wird in das Sparkassengebäude ausgewichen. Anmeldungen bis Mittwoch, 2. August, in der Filiale. Am Samstag, 19. August, tritt der Oberpfälzer Waldverein mit einer Wanderung zum Sieben-Insel-Weiher bei Georgenberg mit Floßfahrt und Brotzeiten auf den Plan. Treff sowie Uhrzeit werden noch bekanntgegeben. Anmeldungen unter Telefon 09654/1660. Mit einer Schnitzeljagd mit Überraschungen bringt sich die Turnsparte des TSV am Dienstag, 29. August, in das Ferienangebot ein. Treff ist um 15 Uhr beim Leistritz-Spielplatz. Anmeldungen unter Telefon 09654/922772. Die SPD plant am Montag, 4. September, einen Fahrt in den Bayern-Park. Start ist um 8 Uhr am Marktplatz. Beitrag: 15 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon 09654/914131 möglich.Unter dem Motto "Kegeln macht Spaß" ist auch der Sportkegelklub "Rot-Weiß" mit von der Partie. Auf der Kegelbahn im Gasthof Anton Stahl können die Kinder am Dienstag, 5. September, von 15 bis 18 Uhr dem Kegelsport frönen. Sie erhalten eine kleine Stärkung sowie ein Getränk. Mitzubringen sind Sportbekleidung und Turnschuhe. Infos unter Telefon 09654/1683. Am Mittwoch, 6. September, organisieren die Eltern der Vorschulkinder "Basteln mit Holz" im Kindergarten ab 14 Uhr. Anmeldungen sind bis Montag, 21. August, unter Telefon 09654/9229946 möglich.Schließlich bestreitet der TSV-Skiclub am Donnerstag, 7. September, mit einer Fahrradtour nach Altenstadt bei Vohenstrauß das Finale. Am Zielort angekommen lernen die Buben und Mädchen ab sechs Jahren Wildkräuter kennen und werden auch verköstigt. Abfahrt ist um 14.30 Uhr am Zimmerplatz. Anmeldungen unter Telefon 09654/922772.Anmeldungen für alle Programmbeiträge nimmt auch das Tourismusbüro, Telefon 09654/922244, E-Mail tourismus@pleystein.de von Montag bis Freitag von 8 bis 12Uhr entgegen. Jeder Teilnehmer erhält einen Bonuspass. Abgabeschluss ist am Freitag, 22. September, im Tourismusbüro.