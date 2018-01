Freizeit Pleystein

11.01.2018

Die vielen Faschingsfreunde im "Pulverland" und in der Region können sich auf turbulente Wochen in der relativ kurzen närrischen Jahreszeit 2018 freuen. Die gemischte Pleysteiner Prinzengarde steht dafür schon in den Startlöchern.

Die Akteure tragen mit ihren zündenden Auftritten unter anderem im Bachofnersaal bei den großen Bällen von Feuerwehr/Männergesangverein, des TSV und der Katholischen Jugend einen erheblichen Teil bei. Auch in benachbarten Orten begeistert die Garde mit ihren Einlagen und präsentiert ihr neues Tanzprogramm. Komplett ist es erstmals am Freitag, 19. Januar, beim Damenball in Frankenreuth zu sehen.Am Samstag, 13. Januar, gibt es bei der Kegler-Faschingsnacht im Bachofnersaal einen kleinen Ausschnitt aus der bunten Tanzrevue. Seit Anfang September haben sich in den Zottbachtalschulen zwei bis drei Mal pro Woche die zwölf Gardemädchen Lisa-Maria Franz, Katharina Schulz, Verena Ach, Laura Enslein, Romina Landgraf, Sophia Laskaridis, Sophie Weig, Lea Weig, Julia Beugler, Selina Frank, Rebecca Striegl sowie Daniela Herrmann und die vier Gardeburschen Tobias Kleber, Sandro Popp, Sebastian Pflaum und Daniel Neuber in harter Probenarbeit auf die bevorstehenden Tanztermine vorbereitet - und das alles unentgeltlich sowie komplett in Eigenregie.Das Motto der Prinzengarde lautet "We are heroes tonight". Quer durch die Welt der Marvel- und DC-Superhelden ist in der Show der Gardisten alles geboten, untermalt durch die passenden Lieder und gekrönt mit bunten Kostümen. Jede Menge Höhepunkte also in der alten Faschingshochburg, durch die am Sonntag, 11. Februar, um 14 Uhr auch wieder ein imposanter Gaudiwurm zieht.