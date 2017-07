Freizeit Pleystein

27.07.2017

Wenn die Farben eines Regenbogens selbst ihre eigene Geschichte erzählen, möchte jede als die Wichtigste gelten. Die Erzieherinnen des Kindergartens erzählten in der Stadtpfarrkirche den Streit zwischen den Farben, den Blitz und Donner beendeten. Der Regen verkündete den Farben, künftig gemeinsam den Himmel zu überziehen, gleichzeitig auch für die Menschen ein Hoffnungszeichen zu sein. Dafür hatte Schwester Maria Fuchs mit den Pädagoginnen vor dem Altar einen Regenbogen, ein großes Herz und ein Bild mit dem Titel "In Gottes Händen" ausgelegt. Die Regenbogengeschichte und auch der Rangstreit zwischen den Jüngern, vorgetragen von Stadtpfarrer Hans Ring, zeigte deutlich, dass jeder Einzelne eine bestimmte Begabung und Fähigkeit von Gott geschenkt bekommen hat. Wie die Liebe Gottes erfahrbar ist, verdeutlichten die Kinder, die beim Verlesen von Texten des Lieds "Gottes Herz schlägt in der Welt" Hände aus Papier um das Herz legten. Am Schluss des Wortgottesdiensts segnete der Geistliche alle Buben und Mädchen einzeln. Bild: bey