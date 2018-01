Freizeit Pleystein

23.01.2018

17

0 23.01.201817

Die KLJB Burkhardsrieth trägt mit ihrem Handeln und ihrem Engagement in der Dorfgemeinschaft die kirchliche Botschaft weiter, findet Stadtpfarrer Hans Ring. In der Jahreshauptversammlung zieht er diesbezüglich einen interessanten Vergleich.

Wahlen und Neuaufnahmen Bei den Neuwahlen ergeben sich folgende Ergebnisse: Vorsitzende: Daniel Neuber und Corinna Ach; zweite Vorsitzende: Johannes Grötsch und Julia Frischholz; Kassier: Tobias Frischholz, Stellvertreter Michael Siller; Schriftführer: Daniel Balk, Stellvertreterin Andrea Siller; Beisitzer: Maximilian Wolf, Fabiola Balk, Daniel Lehner, Johann Kleber und Patrick Neuber. Neue Mitglieder sind Natalie Riedl, Barbara Neuber, Theresa Neuber und Luisa Müller. (bey)

Burkhardsrieth. 29 der 67 Mitglieder nahmen an dem Treffen teil. Wie wichtig die starke Mitgliederpräsenz ist, zeigten die Neuwahlen. Alle wichtigen Funktionen wurden doppelt besetzt.Stadtpfarrer Ring nannte die Jahreshauptversammlung den richtigen Moment, auf die gemeinsame Arbeit zurückzublicken und zu fragen, welche Ziele die Gemeinschaft erreicht habe. Der Auftrag einer Gemeinschaft wie die KLJB, eingebunden in die Pfarrgemeinde, sei, vergleichbar mit den Jüngern Jesu, die Botschaft Christi weiterzugeben.Schriftführer Daniel Balk blickte auf die vielen Unternehmungen 2017 zurück. Das Jahr begann mit der Teilnahme am Ostbayerischen Faschingszug und am Pleysteiner Gaudiwurm. Auch bei den Heimatfesten in Waldthurn und Moosbach sowie beim Lebendkicker-Turnier in Pfrentsch waren die Jugendlichen stark vertreten.Als eigene Veranstaltung stand das Sommernachtsfest im Mittelpunkt. Heuer sind wieder die Mini-Brot-Aktion, ein Jugendgottesdienst und bei Interesse eine Nachtwanderung geplant. Außerdem wollen die Burkhardsriether den Patenverein Waldthurn anlässlich dessen 100-jährigen Bestehens 2019 bei der Planung umfassend unterstützen.Zweite Bürgermeisterin Andrea Lang sprach von einer "schlagkräftigen Jugend" im doch kleinen Ortsteil. Als positiv wertete sie auch die Arbeitsteilung innerhalb der Führungsriege. Es zeige sich, dass Traditionen hochgehalten, weltliche Veranstaltungen besucht und mit der Arbeit über die Ortsgrenze hinaus auch interkommunale Zusammenarbeit geleistet werde.Der Dank der Stadt gelte natürlich auch für die Mitwirkung an Veranstaltungen innerhalb der Großgemeinde. Deutlich war auch die Empfehlung Langs an die Jugendlichen, sich bei der bevorstehenden Kommunalwahl einzubringen.