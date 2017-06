Freizeit Pleystein

05.06.2017

Der Pleysteiner Kulturkreis rüstet sich für seinen 40. Geburtstag. Die Vorbereitungen kann der Verein nun mit einer kompletten Führungsriege angehen.

In der Generalversammlung im Hotel "Regina" erinnerte Vorsitzender Helmut Rewitzer zunächst an das im vergangenen Jahr verstorbene Mitglied Ulli Oexler aus Ingolstadt. Er habe als Schlagzeuger der "United Friends" aber auch als Akteur bei Starkbierfesten in Pleystein Spuren hinterlassen.Rewitzer unterbreitete in Vertretung des verhinderten Schatzmeisters Wilhelm Hartung den erfreulichen Kassenbericht. Im Tätigkeitsbericht wies der Vorsitzende auf viele gelungene Veranstaltungen hin. Dank des Engagements der jungen Vorstandsmitglieder Patricia Rewitzer und Lea Weig wurde mit Aktionen wie "Warten auf das Christkind" und Faschingsdiscos die Nachwuchsarbeit forciert.Auch entwickelten sich die Starkbierfeste in Zusammenarbeit mit den "Pleysteiner Bläsern" sehr positiv. Mit seinem zweiten literarischen Symposion und mit dem Luther-Vortrag von Professor Dr. Martin Rothgangel hatte der Kulturkreis Termine im Kalender, die zu den Kernaufgaben eines solchen Vereins zählen.Bei den Ergänzungswahlen wurde Monika Schödl und Michael Giehl als neue Vorstandsmitglieder das einmütige Vertrauen ausgesprochen. Im Ausblick wurde über eine Eventwoche im Kinderferienprogramm der Stadt gesprochen, hauptverantwortlich organisiert von Patricia Rewitzer. Anfang September ist ein nostalgischer Musikabend im Museumsgarten geplant.Das dritte literarische Symposion soll am 24. November in der Stadtbücherei über die Bühne gehen. Darüber hinaus wurde eine Opernfahrt und ein Lichtbildervortrag angeregt. Abschließend wurde ein Rahmen für die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen 2019 abgesteckt.Zweite Bürgermeisterin Andrea Lang, selbst langjähriges Mitglied, lobte die vielfältigen Aktivitäten des Vereins. Pleystein könne stolz sein, einen Kulturkreis und noch dazu so einen aktiven mit einer gesunden Altersstruktur zu haben.