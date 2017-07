Freizeit Pleystein

Rund 100 Biker besuchen den 11. Motorradgottesdienst des Vereins "Bürger und Polizei" auf dem Kreuzberg. Dekan Alexander Hösl ergänzt in seiner Ansprache den Musiktitel "Born to be wild" um "Born to live", "Born to love" und mit Blick auf die Biker um "Born to drive".

Der Geistliche nahm am Sonntag in seiner Ansprache den Song "Born to be wild" zum Anlass, zu den Sehnsüchten der Menschen nach Frieden, Freiheit und Liebe überzuleiten. Gerade aber die "Verplantheit" der Zeit führe dazu, aus der Enge des Lebens, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum, aussteigen zu wollen. Dieses Aussteigen und die Suche nach Freiheit werde oft mit einer Maschine versucht, meinte der Dekan."Born to be wild" von "Steppenwolf" wollte ein Lebensgefühl transportieren, der Titel stelle aber auch die Frage, ob es nicht ein Stück Erde geben müsse, wo Menschen frei leben könnten. Im Zusammenhang mit dem G-20-Gipfel hätten Menschen ihre Köpfe hinhalten müssen, deren Aufgabe es sei, für Freiheit, Sicherheit und Demokratie zu sorgen.Allen Sicherheitskräften müsse der Dank für ihren wertvollen Dienst ausgesprochen werden, sagte Dekan Hösl den sichtlich beeindruckten Gottesdienstbesuchern. "Es kann nicht angehen, dass Chaoten wie in Hamburg die Demokratie mit Füßen treten und sich dann die Sicherheitskräfte für ihren Einsatz und ein vielleicht hartes Durchgreifen rechtfertigen müssen." Dies verlange ein Aufwachen und den Einsatz für christliche Werte, die nicht verdienten, dass auf ihnen herumgetrampelt werde. Ein Eintreten bedeute "Flagge zeigen" und sein "Gesicht hinzuhalten".Das Evangelium verkünde ein "Born to live", ein Leben also, das Gott freimacht in dem er es absichert. Dieses Lied von "Steppenwolf" wollte ein Lebensgefühl transportieren, zugleich aber sei der Mensch auch "born to love". Diese Liebe von Gott kommend sei unsterblich.Das Zugeständnis an die Biker beinhalte die Aussage "Born to drive", nicht deswegen weil sie sich nur mit dem Motorradfahren befasse, sondern in ihrer Kernaussage das sich "Selbst-Voranbringen" als Botschaft enthalte. Der Mensch brauche für seinen Lebensweg "das Fahrzeug des Glaubens". Deshalb stehe unabdingbar fest, dass der Mensch geboren sei, um zu leben, zu lieben, zu fahren, damit weiterzukommen und zu glauben.Erster Polizeihauptkommissar Martin Zehent dankte für einen "sehr eindrucksvollen" Gottesdienst und den klaren Aussagen zu den Vorkommnissen beim G-20-Gipfel. "Diese Worte haben uns gut getan", meinte der Chef der Vohenstraußer Polizeiinspektion und erhielt dafür die volle Zustimmung der vielen Gläubigen per Beifall.