06.08.2017

Die "Welt zu Gast am Rosenquarz": Das Multi-Kulti-Fest des Pleysteiner Vereinskartells ist wieder ein großartiger Erfolg.

Obwohl am Samstagabend auch kein neuer Besucherrekord zu vermelden war, waren die beteiligten Vereine mit der Resonanz zufrieden. Viele kamen von auswärts und zogen dieses einmalige Ambiente anderen Veranstaltungen vor. Erstmals war auch Bürgermeister Karl Wratschko aus der Patenstadt Gamlitz in der Südsteiermark dabei. Er wollte den Stand seiner Kommune sehen, die Weine aus ihrem Anbaugebiet anbot.Die ersten Gäste kamen weit vor der offiziellen Eröffnung um 18 Uhr. Dazu spielten die "Pleystoiner Bläser" zunächst am Marktplatz und dann im Reber-Garten am Stadtweiher auf. Die Neuenhammer Straße wurde zur kulinarischen Festmeile umfunktioniert. Dort gab es Wildgerichte und Hamburger, zubereitet von "echten" Texanern mit Cowboyhüten. Am Stadtweiher lud der Freibadförderverein kulinarisch und mit Musikuntermalung im Hintergrund nach Griechenland ein.Die katholische Jugend stellte nebenan Palmen in den Sandstrand und servierte kühle Drinks. Crêpes, Gulasch, Fischsemmeln von Verkäufern in typischer Fischerkleidung wie beim Hamburger Fischmarkt oder Berliner Currywurst fanden an den Verkaufsständen in der Kreuzberganlage reißenden Absatz. Den Blick nach Kroatien eröffneten der Männergesangverein und der Kirchenchor unterhalb der Kreuzbergkirche. Im "Braumeister-Garten" gab es Döner, nach einem kleinen Abstecher in Richtung Altstadt fanden sich die indischen Spezialitäten des Vereins "Hoffnung für Menschen".Desserts wurden am Rathaus aus der Kühltheke heraus verkauft. Ein Gastspiel gab die Trampolingruppe vom Studio "Asantesana" aus Vohenstrauß. Am Marktplatz spielten die "Feiermelder" zum Tanz auf dem Asphalt auf.